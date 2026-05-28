Diario de Ferrol

As Pontes

El BNG rinde homenaje al exalcalde de As Pontes Víctor Guerreiro

El acto contó con la presencia de Ana Pontón, que ensalzó la figura de ‘Vitolo’, al que calificó de ‘exemplo a seguir”

Redacción
28/05/2026 00:12
Casa Dopeso As Pontes homenaje al exalcalde Vítor Guerreiro Vitolo
Ana Pontón ensalzó la figura del homenajeado
Jorge Meis
La Casa Dopeso de As Pontes acogió en la tarde de este miércoles el homenaje impulsado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) a Víctor Guerreiro ‘Vitolo’, excalcalde que logró tres mayorías absolutas y que falleció a comienzos de año.

El acto contó con la presencia de la portavoz de la formación, Ana Pontón, que calificó a Guerreiro de “referente do nacionalismo, tanto polas súas calidades políticas como humanas”, aseverando asimismo que supuso “un exemplo de compromiso co seu concello e con Galicia”.

La líder del BNG incidió en que su figura es “un exemplo daqueles homes e mulleres militantes dos anos setenta e comezos dos oitenta sen os que o nacionalismo galego non sería o que hoxe é, abrindo camiño que logo transitamos as xeracións posteriores”.

Por ello, y con la celebración de los comicios municipales el próximo año, Pontó aseguró que ‘Vitolo’ “segue a ser un exemplo de como hai que traballar para gañarnos a confianza da veciñanza, o respecto e o cariño, que foi o que el gañou nas Pontes, máis aló do cargo de alcalde”.

Durante el acto, en el que también tomaron parte compañeros y compañeras de Guerreiro en las distintas corporaciones, además de familiares, amistades y militantes, se rememoró que “era, como el mesmo se definía, un home sinxelo, modesto, aberto a todo o mundo, coas calidades humanas que lle fixeron merecedor do aprecio e do cariño da veciñanza”, apuntó la portavoz nacional del BNG.

