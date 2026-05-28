El BNG rinde homenaje al exalcalde de As Pontes Víctor Guerreiro
El acto contó con la presencia de Ana Pontón, que ensalzó la figura de ‘Vitolo’, al que calificó de ‘exemplo a seguir”
La Casa Dopeso de As Pontes acogió en la tarde de este miércoles el homenaje impulsado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) a Víctor Guerreiro ‘Vitolo’, excalcalde que logró tres mayorías absolutas y que falleció a comienzos de año.
El acto contó con la presencia de la portavoz de la formación, Ana Pontón, que calificó a Guerreiro de “referente do nacionalismo, tanto polas súas calidades políticas como humanas”, aseverando asimismo que supuso “un exemplo de compromiso co seu concello e con Galicia”.
La líder del BNG incidió en que su figura es “un exemplo daqueles homes e mulleres militantes dos anos setenta e comezos dos oitenta sen os que o nacionalismo galego non sería o que hoxe é, abrindo camiño que logo transitamos as xeracións posteriores”.
Por ello, y con la celebración de los comicios municipales el próximo año, Pontó aseguró que ‘Vitolo’ “segue a ser un exemplo de como hai que traballar para gañarnos a confianza da veciñanza, o respecto e o cariño, que foi o que el gañou nas Pontes, máis aló do cargo de alcalde”.
Durante el acto, en el que también tomaron parte compañeros y compañeras de Guerreiro en las distintas corporaciones, además de familiares, amistades y militantes, se rememoró que “era, como el mesmo se definía, un home sinxelo, modesto, aberto a todo o mundo, coas calidades humanas que lle fixeron merecedor do aprecio e do cariño da veciñanza”, apuntó la portavoz nacional del BNG.