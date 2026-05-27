Junio llegará a As Pontes con el estreno de su primera feria científica intercentros

Foto de familia en la presentación de la feria científica pontesa Concello

El patio del CEIP Santa María de As Pontes será el escenario, el próximo 1 de junio, para la celebración de la primera ‘Ponte nas ciencias’, una feria en la que se implicarán siete centros educativos de la localidad para acercar a la vecindad esta rama de conocimientos y fomentar, al mismo tiempo, la implicación del alumnado en proyectos de esta disciplina.

La cita se desarrollará durante la mañana (de 09.30 a 13.30 horas), con un amplio abanico de actividades abiertas al público que incluyen exposiciones, demostraciones experimentales, propuestas divulgativas y espacios interactivos. “A iniciativa permite achegar a cienca á cidadanía dunha forma máis próxima, accesible e participativa”, aseveró la edila de Educación, Tania Pardo, durante la presentación de la feria.

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En ella tomaron parte, también, escolares de distintos centros, la profesora de Bioloxía e Xeoloxía en el IES Moncho Valcarce, Andrea Patiño, y la directora del CEIP Santa María, Sabela García, ambas coordinadoras del evento.

Didáctica

‘Ponte nas ciencias’ pretende convertirse en un punto de conexión entre las diferentes etapas educativas, facilitando que el alumnado de Primaria conozca los proyectos y espacios de los centros de Secundaria, “contribuíndo así a reducir a incerteza e os medos asociados ao cambio de etapa”, exponen desde el Consistorio. Sin duda, uno de los espacios que más expectación generará en el evento será el ‘showlab’, en donde se llevarán a cabo demostraciones de experimentos en directo y actividades divulgativas que acercarán la ciencia al público “dunha forma entretida e didáctica”.

Además, el programa de esta primera edición se completará con la participación del equipo de radio escolar, que se encargará de narrar el desarrollo de la feria, además del grupo audiovisual que documentará la cita en un video resumen de la jornada.