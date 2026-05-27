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As Pontes

El Congreso respalda proteger la chimenea de la central de As Pontes como patrimonio industrial

La iniciativa partió de Sumar y contó con la oposición de VOX y la abstención del PNV

Redacción
27/05/2026 17:48
Manuel Lago, de Sumar, durante la defensa de la propuesta
Manuel Lago, de Sumar, durante la defensa de la propuesta
Congreso
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El Congreso de la Diputados aprobó el martes una iniciativa para instar al Gobierno a proteger la chimenea de la central de As Pontes, incluyéndola en el catálogo estatal de patrimonio industrial del Ministerio de Cultura. La propuesta partió del grupo Sumar y contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el de Vox (que votó en contra), y el de PNV (que se abstuvo).

El texto fue defendido Manuel Lago, que remarcó en su intervención “o enorme significado histórico, industrial, social e simbólico da estrutura, que con 356 metros continúa sendo a máis alta do Estado e unha das máis importantes de Europa occidental”. Por su parte, la socialista y exconcejala pontesa Montserrat García, hizo hincapié en la importancia de proteger el patrimonio, explorando nuevos usos o posibilidades para que la chimenea no caiga en el abandono. “A central representa unha época de xigantismo industrial que moldeou As Pontes e tamén Galicia”, aseveró, remarcando que protegerla “non pode converter a súa conservación nun exercicio meramente simbólico”.

Mientras, la popular Marta González, enmendó la proposición reclamando que el Ministerio “impulse una nueva Ley de Patrimonio Cultural” que incluya bienes industriales.

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