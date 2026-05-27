El Congreso respalda proteger la chimenea de la central de As Pontes como patrimonio industrial

Manuel Lago, de Sumar, durante la defensa de la propuesta Congreso

El Congreso de la Diputados aprobó el martes una iniciativa para instar al Gobierno a proteger la chimenea de la central de As Pontes, incluyéndola en el catálogo estatal de patrimonio industrial del Ministerio de Cultura. La propuesta partió del grupo Sumar y contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el de Vox (que votó en contra), y el de PNV (que se abstuvo).

El texto fue defendido Manuel Lago, que remarcó en su intervención “o enorme significado histórico, industrial, social e simbólico da estrutura, que con 356 metros continúa sendo a máis alta do Estado e unha das máis importantes de Europa occidental”. Por su parte, la socialista y exconcejala pontesa Montserrat García, hizo hincapié en la importancia de proteger el patrimonio, explorando nuevos usos o posibilidades para que la chimenea no caiga en el abandono. “A central representa unha época de xigantismo industrial que moldeou As Pontes e tamén Galicia”, aseveró, remarcando que protegerla “non pode converter a súa conservación nun exercicio meramente simbólico”.

Mientras, la popular Marta González, enmendó la proposición reclamando que el Ministerio “impulse una nueva Ley de Patrimonio Cultural” que incluya bienes industriales.