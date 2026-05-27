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As Pontes

As Pontes culmina las obras de mejora vial en la parroquia de Aparral

Los trabajos se centraron en adecuar el pavimento del camino que une Cabeza dos Fornos y Casas Ermas

Redacción
27/05/2026 17:56
Estado de Casas Hermas tras las tareas
Estado de Casas Ermas tras las tareas
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El Concello de As Pontes ha culminado las obras de mejora del pavimento en el camino que une los lugares de Cabeza de Fornos y Casas Ermas, en la parroquia de Aparral.

La actuación, explica el Concello, se incluye en los planes municipales de adecuación de infraestructuras rurales que se llevan a cabo este año con cargo a los fondos de la Diputación de A Coruña.

El proyecto, con una inversión de 60.164,08 euros, se centraron en la renovación integral del firme, la limpieza general de cunetas, el rebacheo y la aplicación de una nueva capa de aglomerado en caliente de cinco centímetros de espesor.

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