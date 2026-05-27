As Pontes culmina las obras de mejora vial en la parroquia de Aparral

Estado de Casas Ermas tras las tareas Concello

El Concello de As Pontes ha culminado las obras de mejora del pavimento en el camino que une los lugares de Cabeza de Fornos y Casas Ermas, en la parroquia de Aparral.

La actuación, explica el Concello, se incluye en los planes municipales de adecuación de infraestructuras rurales que se llevan a cabo este año con cargo a los fondos de la Diputación de A Coruña.

El proyecto, con una inversión de 60.164,08 euros, se centraron en la renovación integral del firme, la limpieza general de cunetas, el rebacheo y la aplicación de una nueva capa de aglomerado en caliente de cinco centímetros de espesor.