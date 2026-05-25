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As Pontes

As Pontes se pondrá “en marcha contra o cancro” el próximo 7 de junio recorriendo 4,5 kilómetros

La marcha pretende superar los 200 participantes de ediciones pasadas

Redacción
25/05/2026 20:47
Las concejalas de Igualdad y Deporte presentaron este lunes la cita | cedida
Cedida
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Con el objetivo principal de recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer y apoyar a pacientes y sus familiares, As Pontes celebrará de nuevo una cita consolidada en su calendario: la caminata “En marcha contra o cancro”, que está fijada para el 7 de junio desde las 11.00 horas. 

Se trata de una convocatoria organizada por la Xunta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que respaldan desde el Concello pontés y marca un recorrido de unos 4,5 kilómetros por las calles del municipio, con salida y llegada desde el propio consistorio. 

Está pensada para todos los públicos como una propuesta “non competitiva”, precisan, con inscripciones a ocho euros para personas adultas y de cinco para menores de 12 años, incluyendo en ambos casos una camiseta y un dorsal solidario como recuerdo. 

Para apuntarse hay que acudir a uno de los establecimientos colaboradores —Óptica Baamonde, Saavedra, Bar A Cepa, Urbo Moda, Amas de Casa, Mayge y La Mercería— o hacerlo en línea a través de esta web. “En edicións anteriores, mesmo con condicións meteorolóxicas adversas, superáronse as 200 inscricións, polo que agardamos ampliar esa cifra”, animó Loli Prieto, presidenta de la entidad en As Pontes. 

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