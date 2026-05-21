As Pontes adjudica la segunda fase de mejora de la avenida de Lugo
El proyecto permitirá continuar con la humanización de uno de los principales accesos al casco urbano
El Ayuntamiento de As Pontes ha adjudicado, por 207.862,90 euros, las obras de mejora de los pavimentos y servicios en la avenida de Lugo, concretamente, en el tramo comprendido entre los números 1 y 19.
La actuación, explica el ejecutivo local, permitirá avanzar en la humanización de una de las principales vías de acceso al centro urbano, mejorando la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de los espacios públicos.
A grandes rasgos, las tareas implicarán eliminar el desnivel entre la calzada y la acera, renovar los pavimentos, instalar una red separativa de pluviales y fecales, incorporar nueva iluminación con tecnología LED y disponer de nuevo mobiliario urbano. La actuación se financiará con cargo a los fondos de la Diputación de A Coruña.