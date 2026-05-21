As Pontes adjudica la segunda fase de mejora de la avenida de Lugo

La actuación se acometerá con cargo a la Diputación Concello

El Ayuntamiento de As Pontes ha adjudicado, por 207.862,90 euros, las obras de mejora de los pavimentos y servicios en la avenida de Lugo, concretamente, en el tramo comprendido entre los números 1 y 19.

La actuación, explica el ejecutivo local, permitirá avanzar en la humanización de una de las principales vías de acceso al centro urbano, mejorando la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de los espacios públicos.

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A grandes rasgos, las tareas implicarán eliminar el desnivel entre la calzada y la acera, renovar los pavimentos, instalar una red separativa de pluviales y fecales, incorporar nueva iluminación con tecnología LED y disponer de nuevo mobiliario urbano. La actuación se financiará con cargo a los fondos de la Diputación de A Coruña.