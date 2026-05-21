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As Pontes

As Pontes adjudica la segunda fase de mejora de la avenida de Lugo

El proyecto permitirá continuar con la humanización de uno de los principales accesos al casco urbano

Redacción
21/05/2026 18:25
La actuación se acometerá con cargo a la Diputación
La actuación se acometerá con cargo a la Diputación
Concello
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El Ayuntamiento de As Pontes ha adjudicado, por 207.862,90 euros, las obras de mejora de los pavimentos y servicios en la avenida de Lugo, concretamente, en el tramo comprendido entre los números 1 y 19.

La actuación, explica el ejecutivo local, permitirá avanzar en la humanización de una de las principales vías de acceso al centro urbano, mejorando la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de los espacios públicos.

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A grandes rasgos, las tareas implicarán eliminar el desnivel entre la calzada y la acera, renovar los pavimentos, instalar una red separativa de pluviales y fecales, incorporar nueva iluminación con tecnología LED y disponer de nuevo mobiliario urbano. La actuación se financiará con cargo a los fondos de la Diputación de A Coruña.

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