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As Pontes

As Pontes adjudica a Canarga la mejora de viales en O Rego, O Couce y O Castro

Los trabajos cuentan con un presupuesto de más de 36.000 euros

Redacción
18/05/2026 18:58
Zona de intervención
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Concello
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El Ayuntamiento de As Pontes adjudicó en los últimos días a la firma Canarga S.L. la obras de reparación de la capa de rodaje de viales en O Rego, O Couce y O Castro, una actuación que busca mejorar la seguridad vial y el estado de conservación de las diferentes carreteras ubicadas en la zona rural.

El proyecto, con un presupuesto de 36.130 euros –que se financiarán con cargo a fondos provinciales–, permitirá intervenir en una superficie total de 3.350,62 metros cuadrados, distribuidos en tres tramos diferentes de las parroquias de San Pedro de Eume, San Xoán de Seixo y O Deveso. El objetivo principal es renovar la capa de rodaje mediante la aplicación de aglomerado bituminoso en caliente, de tres centímetros de espesor.

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Previamente a la pavimentación, se llevarán a cabo tareas de limpieza y perfilado de cunetas y en aquellas zonas más deterioradas se aplicarán tratamientos asfálticos semiprofundos para consolidar las áreas bacheadas.

Como es habitual, las obras culminarán con el pintado de las líneas y la reposición de la señalización necesaria conforme a la normativa vigente de circulación

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