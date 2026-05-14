La Romería das Merendas pontesa recupera las celebraciones populares

Romaría das Merendas Concello

As Pontes se prepara para una de las citas más emblemáticas de su calendario estival. El próximo 13 de junio, la Fraga de Dona Rita se convertirá de nuevo en un lugar de convivencia vecinal y exaltación de la cultura popular con la celebración de la Romaría das Merendas.

Bajo el lema “Velaí vai outro baile”, la festividad busca recrear la atmósfera de las antiguas romerías gallegas, invitando a los asistentes a acudir con indumentaria inspirada en la década de los años 50 para disfrutar de una programación que se extenderá durante toda la jornada.

La edila de Cultura, Lorena Tenreiro, remarcó la importancia de este evento, asegurando que “representa perfectamente o tipo de cultura que queremos impulsar desde o Concello: participativa, interxeracional, ligada ás nosas tradicións e capaz de converter un espazo natural nun lugar de encontro para toda a veciñanza”.

Según la responsable municipal, la cita va más allá de la fiesta, reivindicando “a nosa identidade cultural e mantendo vivas costumes populares que forman parte da memoria colectiva das Pontes e de Galicia”.

Así las cosas, la Romaría das Merendas dará comienzo a las 13.00 horas con una exhibición de vehículos clásicos y la tradicional sesión vermú. La ambientación musical correrá a cargo de agrupaciones como la Escola Municipal das Pontes, No Cómbaro da Casa y Troula do Ortegal.

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A partir de las tres de la tarde, el protagonismo recaerá en las tradicionales meriendas populares, aunque desde el Ayuntamiento recuerdan que no habrá puntos de venta de comida o bebida, “polo que cada grupo deberá levar o seu propio xantar, mantas, mesas, cadeiras e cestas para compartir a comida ao aire libre nun ambiente familiar e de convicencia”, asevera el Consistorio pontés. A este respecto, Tenreiro rcuerda que la intención es “recuperar esa tradición tan nosa de xuntarnos arredor da comida, da música e da conversa, sen artificios, poñendo no centro o encontro entre as persoas e o calor das celebracións populares”.

Juegos y baile

La tarde continuará con juegos populares para el público infantil organizados por Picariños y un taller de iniciación al baile tradicional. Uno de los momentos centrales de la jornada se llevará a cabo entre las 18.00 y las 20.00 horas, con la denominada Foliada Estelar. Esta contará con grupos procedentes de diversos puntos de la geografía gallega, como Aquí e Alá (Outes y Lousame), Trío Prata (Ames y Teo), Os Charanghaitos (Forcarei), As Ferriñas (O Vicedo), Os da Cochera (Vigo), Gamelas e Anduriñas (Espasante) y la agrupación escocesa-gallega The Westering Sun.

La Romería das Merendas se despedirá este 2026 con una foliada libre y una gran verbena popular abiertas a la participación ciudadana.