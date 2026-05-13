La calle Anduriñas de As Pontes encara su recta final mejorando su accesibilidad y seguridad

Visita del alcalde a la zona de actuación Concello

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, visitó recientemente los trabajos de mejora de la pavimentación y los servicios de la calle Anduriña, una intervención que comenzó a finales del mes de enero y que cuenta con una inversión superior a los 223.000 euros –cantidad que se sufragará con cargo a fondos provinciales–.

Tal y como comprobó el responsable municipal, las tareas se encuentran en su recta final y han permitido renovar, de manera integral, la calzada y las aceras del vial, mejorando la accesibilidad y la seguridad en la zona. Para ello se unificó la cota de la calle y se definió un sentido único de circulación. El tráfico rodado y el peatonal se diferenciaron con el uso de pavimentos específicos, con baldosa de hormigón prefabricado en las bandas laterales y con losas también de hormigón en la zona de paso de vehículos.

Actualización

La actuación supondrá también la actualización de los servicios básicos, tanto el saneamiento como las aguas residuales y pluviales, y la renovación del alumbrado público mediante la colocación de nuevas luminarias con tecnología LED.

Las obras se completarán con la dotación de nuevo mobiliario urbano, incluyendo la instalación de bancos, papeleras y elementos de jardinería, así como la actualización de toda la señalización vertical y horizontal.

El alcalde aprovechó la visita a la zona para remarca la importancia de seguir avanzando en la modernización de los espacios públicos, así como en la mejora de los servicios municipales. El regidor agradeció la colaboración y la comprensión de los vecinos y vecinas “polas molestias ocasionadas ao longo da execución das obras”.

La segunda fase de la calle Casilla, ya iniciada, contará con una inversión de 205.000 euros En otro orden de cosas, el municipio pontés inició la pasada semana las tareas de mejora de la calle Casilla (2ª fase), una actuación que cuenta con una inversión de 205.000 euros procedentes de la Diputación de A Coruña. El objetivo del proyecto es optimizar la pavimentación peatonal, renovar las redes de alumbrado público y de recogida de aguas pluviales, así como mejorar la seguridad y accesibilidad en la zona. Desde el Ayuntamiento explican que las tareas comprenden el tramo que va desde el cruve con la calle Eduardo pondal –margen derecho–, así como desde la estación e servicio –parte izquierda– hasta la confluencia con la avenida de As Veigas. Se demolerán las aceras existentes y se ejecutará una nueva pavimentación de hormigón coloreado. El Concello indica, asimismo, que la instalación lumínica será soterrada con faroles tipo LED de alta eficiencia. La intervención implicará, además, la dotación de nuevo mobiliario irbano –dos marquesinas, un banco y una papelera– y la actualización de la señalización horizontal y vertical conforme a la normativa actual.