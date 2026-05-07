As Pontes

El Concello de As Pontes traslada su pésame a la familia de Xoel: "a súa perda conmociona profundamente a toda a nosa vila"

El ejecutivo local ha emitido un comunicado después del accidente que sufrió un joven en la empresa en la que realizaba prácticas

Redacción
07/05/2026 17:06
Casa consistorial pontesa
Daniel Alexandre
El Ayuntamiento de As Pontes ha emitido este jueves un comunicado en sus redes sociales en el que expresa "o noso máis profundo pesar e a nosa consternación" por el fallecimiento el pasado miércoles del joven vecino del municipio Xoel P.V. mientras realizaba sus prácticas en una empresa del polígono Sete Pontes de Vilalba.

Desde el Consistorio trasladan su cariño y apoyo "á súa familia, ás súas amizades, así como á comunidade edicativa e deportiva da nosa vila".

Polígono Sete Pontes

Fallece un joven pontés en un accidente en la empresa donde realizaba prácticas

Más información

El ejecutivo local remarca que "Xoel era unha persoa nova, chea de vida, próxima e querida", con un futuro por delante que se vio truncado "de forma inxusta e dolorosa. A súa perda conmociona produndamente a toda a nosa vila".

Por ello, el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso manda su afecto "a quen hoxe sofre a súa marcha, compartindo a dor e mantendo vivo o seu recordo entre nós".

