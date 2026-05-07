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As Pontes

Dos ediles del BNG de As Pontes renuncian a su acta

La formación indica que se trata de un proceso de renovación de cara a las próximas municipales

Redacción
07/05/2026 19:15
Foto de familia del BNG pontés
Foto de familia del BNG pontés
Cedida
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La última sesión plenaria del Concello de As Pontes culminó con la renuncia de las actas de los números dos y tres de la lista del BNG en las últimas elecciones municipales: Francisco da Silva Vello y María Jesús Romero Franco.

Tal y como indicó la propia formación, estas dimisiones se enmarcan en un proceso de renovación del partido, de cara a los próximos comicios locales.

Da Silva llevaba más de tres décadas como miembro de la corporación pontesa, mientras que Romera afrontaba su tercer mandato en la oposición.

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