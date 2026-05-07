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As Pontes

As Pontes renueva su convenio de colaboración con Cohempo

El Concello aportará 35.000 euros a la entidad

Redacción
07/05/2026 19:13
Foto de Familia de Cohempo
Foto de Familia de Cohempo
FabianVeiga&MonicaCastro
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El Ayuntamiento de As Pontes ha aprobado el convenio de colaboración, por valor de 35.000 euros, con la Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) para el desarrollo de campañas y actividades de dinamización económica durante el presente ejercicio.

La edila responsable del área, Elena López, y la presidenta de la entidad, Montserrat Gastelu, explicaron que el objetivo de este acuerdo es apoyar al tejido local a través de diversas acciones, que incluyen, asimismo, formación para el sector.

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