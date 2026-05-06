Fallece un joven pontés en un accidente en la empresa donde realizaba prácticas

Polígono Sete Pontes Cedida

Un joven natural de As Pontes falleció este miércoles como consecuencia de un accidente en la empresa de construcción de maquinaria industrial en la que realizaba prácticas, donde le cayó encima una tubería de gran peso,tal y como informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

El trágico desenlace se produjo en el polígono industrial Sete Pontes, en el concello de Vilalba y, a pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios, al final solo pudieron certificar el fallecimiento del joven.

El 112 Galicia recibió noticia de lo ocurrido a través del aviso del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que informó de que había un joven herido de gravedad tras caerle encima una tubería de unos 500 kilos de peso en una empresa situada en el polígono industrial.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia se dio aviso inmediato a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como a los efectivos de Protección Civil de la localidad.