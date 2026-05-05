Avanzan las obras de mejora energética del polideportivo del CEIP A Magdalena de As Pontes

Operarios en las obras de rehabilitación energética del polideportivo pontés Concello

Los trabajos de rehabilitación energética del polideportivo del CEIP A Magdalena de As Pontes “avanzan a bo ritmo e segundo a planificación prevista”, explica el ejecutivo pontés. La actuación, financiada por la Xunta –a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes– y la administración local, cuenta con una inversión de 149.911,99 euros.

Cabe recordar que la actuación permitirá modernizar las instalaciones, edificadas entre finales de los 80 y principios de los 90, mejorando su confort y reduciendo, al mismo tiempo, el consumo. En concreto, las tareas se centrarán en la renovación integral de las fachadas, con humedades, manchas y deterioro provocado por la falta de aislamiento térmico. También se reformará por completo su envolvente para evitar las filtraciones y renovar la imagen del pabellón.

Más confort y menos consumo: As Pontes mejorará el pabellón del CEIP A Magdalena Más información

Iluminación

El proyecto implica también la adecuación de los canalones y bajantes afectados y la modernización del sistema de iluminación interior. Se instalará, asimismo, un sistema de control del encendido y la intensidad de las luces, “que permitirá adaptar a luz ás necesidades reais do uso deportivo”, explica el ejecutivo pontés, añadiendo que esto “mellorará a calidade lumínica no interior”.