Los socialistas llevarán al Parlamento el estado del pabellón del IES Moncho Valcarce de As Pontes

Imagen del pabellón en el pasado 2025 Archivo

El PSdeG-PSOE reclama a la Xunta la rehabilitación del pabellón del IES Moncho Valcarce de As Pontes, que presenta multitud de filtraciones y humedades que, señalan los socialistas, impiden el correcto desarrollo de la actividad deportiva en su interior.

“Sumámonos ás reivindicacións que levan facendo non só durante semanas e días a comunidade educativa e o Concello das Pontes, senón durante meses e anos”, explicó el parlamentario socialista Aitor Bouza, que exige a la Xunta esas obras en un centro educativo exclusivo de su competencia y que tiene a día de hoy un pabellón deportivo que se cae.

Por esto, reclama que “se eliminen as filtracións e as humidades, que se mellore o illamento térmico e tamén que se modernicen as instalacións tanto de climatización como de iluminación, polo menos, para ter esta instalación conforme a uns estándares de eficiencia enerxética mínimos”,

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Los socialistas consideran que no se puede permitir que el alumnado tenga que realizar sus actividades en unas condiciones absolutamente deplorables y, en este sentido, Bouza demanda a la administración autonómica que incluya una partida al respecto “nos orzamentos do presente exercicio para que se acometan estas obras tan necesarias, reclamadas dende hai tanto tempo, na mellor brevidade posible”.

Esperan así que el alumnado y el profesorado de este centro educativo no tenga que seguir padeciendo estos “recortes educativos” y anuncia que llevará el tema al Parlamento gallego.