La futura residencia pontesa tendrá precios públicos asequibles para todos

Un instante del momento en que se creó la comisión para la gestión de las CAM Cedida

La Diputación de A Coruña llevará al pleno provincial la propuesta para definir el modelo de funcionamiento de la futura Casa de Acompañamento a Persoas Maiores (CAM) Pardo Bazán de As Pontes, la primera de una red que, como se recordará, también dispondrá de centros en Ordes y Rianxo y que combina innovación en el sistema de cuidados con un compromiso claro: el de garantizar precios públicos accesibles, adaptados a la realidad económica de las personas usuarias.

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Desde la administración provincial apuntan a que “un dos piares fundamentais do modelo será a política de prezos”, que seguirá criterios propios de los servicios públicos.

De este modo, la Diputación apuesta por situar las tarifas de las CAM en el entorno del promedio de los centros asistenciales referidos, alejándose de los precios del mercado privado, que con frecuencia superan los 3.000 euros al mes, e incorporando sistemas progresivos que tengan en cuenta los ingresos y la capacidad económica de cada persona usuaria.

Recuerdan desde el departamento que preside Valentín González Formoso que los modelos públicos apuestan por sistemas más equilibrados. Así, precisan que en el caso de las que son de titularidad de la Xunta de Galicia, los mayores contribuyen al coste del servicio en función de su capacidad económica, llegando a aproximarse al 75% de sus ingresos más un porcentaje del patrimonio, siempre preservando una parte para gastos personales.

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Asimismo, explican desde la administración coruñesa que la Diputación de Lugo, por ejemplo, aplica un modelo progresivo en sus centros de atención a mayores, “cun sistema de prezo que se adapta ás rendas das persoas usuarias. As tarifas máximas sitúanse entre os 1.750 euros para as non dependentes e os 2.200 para os que si que o son”, pero estas cantidades, apuntan, “redúcense significativamente segundo os ingresos de cada quen”. Así, por ejemplo, una persona con una pensión no contributiva puede llegar a pagar alrededor de 545 euros al mes, manteniendo aún así recursos suficientes para su día a día.

Modelo lucense

Explican desde el departamento provincial que el sistema aplicado por la Diputación de Lugo es similar al que aplicará la administración provincial coruñesa, “con prezos nos que a aportación económica das e dos usuarios será proporcional a súa capacidade económica, garantindo que ninguén quede fóra por motivos económicos e que todas as persoas dispoñan dun mínimo para gastos persoais”.

Dicho esto, los precios medios de las CAM de la Diputación coruñesa serán inferiores al promedio nacional y gallego, y sobre los mismos se aplicarán las reducciones que correspondan en función de los ingresos de la persona residente, de forma progresiva. En resumen, cuanto menor sea la pensión, menos se pagará por la plaza residencial.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó que “o carácter público deste modelo reflíctese tamén na política de prezos, que busca ser xusta, equilibrada e accesible para todas as familias”, aseveró. El también alcalde de As Pontes añadió que “non se trata só de ofrecer un bo servizo, senón de asegurar que ese servizo estea ao alcance de todas as persoas”.

Más allá del aspecto económico, la propuesta planteada define un modelo de cuidados centrado en las personas, basado en la convivencia, en la autonomía y en el bienestar emocional.

Gestión externa controlada

Como se recordará, las Casas de Acompañamento a Persoas Maiores (CAM) que se promueven desde el ente que preside González Formoso se configuran como unidades de vida compartida organizadas en pequeños hogares, favoreciendo las relaciones sociales con el entorno en el que se ubican y evitando el aislamiento de las personas mayores.

En el plano organizativo, el modelo combina la especialización en la prestación del servicio con un control público exhaustivo. La gestión se realizará mediante concesión, mientras que la Diputación coruñesa mantendrá un seguimiento continuo de la calidad y del funcionamiento a través de mecanismos de control administrativo y financiero.

Precisamente, esta propuesta de gestión es la que se llevará este miércoles al pleno de la Diputación, que incluye también el desarrollo de un estudio de viabilidad económico-financiera y del reglamento del servicio, que concretará definitivamente el sistema de precios y las condiciones de acceso.

Con esta iniciativa, la administración provincial avanza en la construcción del que, anuncia, será un modelo de cuidados “máis próximo, personalizado e socialmente xusto”, en el que la calidad de la atención y la accesibilidad económica forman parte de un mismo compromiso público.