Recta final para la reurbanización de la plaza do Barreiro, en As Pontes

La firma Construcciones Fego Atlántico se encarga de las tareas Concello

Los trabajos de reurbanización de la plaza do Barreiro, ubicada en el poblado pontés del mismo nombre, encaran su recta final tras varios meses de ejecución. En este sentido, desde el Concello que dirige Valentín González Formoso explican que la firma Construcciones Fego Atlántico –adjudicataria por 372.644,07 euros– culminará próximamente las obras, que buscan transformar el lugar en un sitio “atractivo, inclusivo e ambientalmente sostible”, además de más funcional, accesible, seguro y sostenible.

Cabe recordar que esta actuación, financiada con cargo a los fondos de la Diputación, supondrá la reorganización de la configuración de la plaza, que contará con nuevas zonas de reunión “máis acolledoras” y un área de juegos infantiles, integrados en una amplia superficie ajardinada –vertebrada, a su vez, por itinerarios peatonales–.

Eficiencia

Las tareas a punto de culminar supondrán, también, una mejora de la accesibilidad con la eliminación de barreras físicas que dificultaban el tránsito, especialmente para personas con movilidad reducida. Así, el nuevo emplazamiento contará con recorridos accesibles conforme a la normativa vigente, con pavimentos seguros y ergonómicos.

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En cuanto a la seguridad, desde el Consistorio pontés recuerdan que el proyecto incluye una nueva iluminación que mejorará la visibilidad en la zona, con luminarias tipo LED que ayudarán, asimismo, a reducir el consumo energético.

“Cómpre salientar tamén a mellora da calidade ambiental coa incorporación de especies vexetais autóctonas, resistentes e de baixo mantemento”, remarca el Ayuntamiento, incidiendo en que las mismas permitirán aumentar el confort térmico, ofreciendo sombra en los meses de calor y mitigando el impacto del viento y la lluvia en el invierno.

Por último, el Concello destaca que la plaza do Barreiro dispondrá de un equipamiento urbano sostenible, con bancos, papeleras y elementos de juego fabricados con materiales reciclados o reciclable, “que contribúen a reforzar os principios de economía circular”.