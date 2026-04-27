Cohempo impulsa en As Pontes una campaña con motivo del Día de la Madre

La iniciativa cuenta con el apoyo de Xunta y Concello Cohempo

La Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios Ponteses (Cohempo) ha puesto en marcha una nueva campaña con motivo del Día de la Madre, con el objetivo de incentivar las compras de proximidad y reforzar la actividad económica en la localidad.

La propuesta, que cuenta con la colaboración de Xunta y Concello, se desarrollará hasta el 2 de mayo bajo el lema ‘Porque o mellor agasallo florece aquí’ e implicará el sorteo de tres premios entre la clientela, consistentes en sesiones fotográficas profesionales para madres e hijos. Cada uno de ellos incluye una sesión, cinco imágenes y una lámina enmarcada con una composición personalizada.

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Para participar será necesario realizar una adquisición en cualquier establecimiento adherido a Cohempo y subir el ticket a la aplicación de la asociación.

Mercado

Como actividad complementaria, el sábado 2 de mayo se instalará un punto de dinamización en el mercado municipal, en donde se colocará un carrito de madera con flores naturales. Quienes presenten un recibo de compra realizado durante la campaña, recibirán una flor con un mensaje especial dedicado a las madres.