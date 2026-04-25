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As Pontes

La Asociación do Patrimonio Industrial pontés interpuso recurso contra el derribo de la central

Avanzan que agotarán todas las vías a su alcance para lograr su propósito

Redacción
25/04/2026 23:55
Obras de desmantelamiento de la central el pasado 2025
Obras de desmantelamiento de la central el pasado 2025
Daniel Alexandre
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La Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes interpuso un recurso de alzada ante la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude contra la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural del pasado 24 de marzo por la que se levantó la suspensión cautelar de las obras de demolición del parque de carbones de la central térmica pontesa, desestimándose las solicitudes de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). 

“Lamentamos profundamente a destrucción dun elemento único”, señala la entidad, valorando que se trata de un “elemento irrecuperable”. Indican que 12 de los 16 arcos ya fueron demolidos y señalan “ao Concello das Pontes como principal responsable político desta perda”. 

En este sentido, afean que el gobierno local haya concedido la licencia para acometer los derribos “cando xa existían informes que acreditaban o valor patrimonial destes elementos” y que lo hizo, además, “de xeito gratuíto, sen negociar nin obter contrapartida ningunha por parte de Endesa que beneficiase ao municipio”.

Recuerdan que mantienen activa la solicitud de incoación del expediente del BIC de la unidad funcional representativa (torre, turbina y caldera) y avanzan que agotarán todas las vías a su alcance para lograrlo. 

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