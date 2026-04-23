Nimbos presenta su álbum debut ‘Até’ en el Cine Alovi de As Pontes

El primer disco de Nimbos terminó de grabarse este mismo mes de abril Cedida

Raíz, jazz y música clásica se mezclan en el primer trabajo discográfico de Nimbos, un grupo que desde su fundación en 2023 explora nuevas formas de acercarse a la tradición gallega. La formación presentará este viernes 24, a las 20.30 horas en el auditorio Cine Alovi, su álbum debut, ‘Até’, inspirado en el poemario ‘Alá onde nos leve o vento’, de Carmela Franco, en el territorio que vio nacer al proyecto, As Pontes.

Antía Caaveiro (voz, flauta y gaita) lidera el grupo que completan Álvaro García (guitarra), Xalo Rubio (acordeón), Mario Arranz (contrabajo) y Diego Barro (percusión).

Los textos de Carmela Franco se convierten en temas musicales que combinan con adaptaciones de la tradición y, precisamente el título del disco, ‘Até’, referencia el poema homónimo de la autora. Así, se destaca la idea central del proyecto, sobre la relación entre permanencia y cambio en el ámbito cultural y de la creación artística.

Desde el nacimiento de Nimbos, el grupo se fue consolidando con la participación en escenarios tan destacados como la Casa Museo Manuel María, el Festival Irmandiño de Moeche o A Fraga, una evolución artística que se podrá constatar en este concierto de bienvenida a ‘Até’, que contó con colaboraciones musicales como la de Sergio Delgado.

“É unha satisfacción ver como proxectos locais como Nimbos medran e dan o salto a presentar o seu primeiro disco”, destacó la concejala de Cultura de As Pontes, Lorena Tenreiro.