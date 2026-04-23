Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

En mayo concluirá la primera fase de la estación náutica de As Pontes

La instalación comenzará a construirse a continuación y busca ser referente de turismo sostenible

Redacción
23/04/2026 21:48
estacion nautica de as pontes
Estación náutica de As Pontes
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La futura estación náutica del lago de As Pontes avanza de cara a la conversión en una infraestructura que pretende convertirse en referente del turismo activo y sostenible en el norte de la provincia.

Los trabajos forman parte de un proyecto con un presupuesto de licitación de 340.536,35 euros y se enmarca en la iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation, que moviliza cerca de tres millones de euros en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con el objetivo de impulsar un modelo de turismo sostenible y diversificado.

Trabajos

Esta primera intervención se centra en el acondicionamiento del terreno, con la ejecución de una explanada sobre la que se asentará la estación, así como en la habilitación de los accesos a la lámina de agua.

Actualmente ya se está ejecutando una explanada dotacional de más de 3.800 metros cuadrados, diseñada para facilitar la práctica de actividades náuticas y deportivas en condiciones óptimas de seguridad y accesibilidad. El espacio contará con una zona de escaleras y bancadas para el acceso de embarcaciones de remo, como kayaks, así como con una rampa de hasta 14 metros de ancho destinada a embarcaciones de vela ligera y lanchas neumáticas de apoyo.

Las obras incluyen también la construcción de muros para garantizar la estabilidad del terreno, la habilitación de un área específica de 50 metros cuadrados para la limpieza y desinfección de embarcaciones y la instalación de elementos de seguridad.

El proyecto se completa con la dotación de servicios básicos, como el suministro eléctrico, abastecimiento de agua, drenaje y saneamiento, así como la instalación de iluminación pública.

El presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, destacó el avance de las obras y señaló que esta actuación permitirá poner en valor el lago como recurso natural y deportivo, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el ocio y la dinamización económica local.

Las previsiones de la obra apuntan a que esta primera fase estará concluida en el mes de mayo y será entonces cuando comience la segunda, que contempla la construcción del edificio de la estación náutica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Se priorizarán los proyectos que empleen trabajadores de la central

El Miteco inicia la tramitación del concurso de transición justa para la subestación de Maciñeira
Redacción
estacion nautica de as pontes

En mayo concluirá la primera fase de la estación náutica de As Pontes
Redacción
El primer disco de Nimbos terminó de grabarse este mismo mes de abril

Nimbos presenta su álbum debut ‘Até’ en el Cine Alovi de As Pontes
Redacción
El ideal gallego

Estabilizado un incendio forestal en la parroquia pontesa de O Freixo tras arrasar 13 hectáreas
Redacción