En mayo concluirá la primera fase de la estación náutica de As Pontes

Estación náutica de As Pontes Cedida

La futura estación náutica del lago de As Pontes avanza de cara a la conversión en una infraestructura que pretende convertirse en referente del turismo activo y sostenible en el norte de la provincia.

Los trabajos forman parte de un proyecto con un presupuesto de licitación de 340.536,35 euros y se enmarca en la iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation, que moviliza cerca de tres millones de euros en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con el objetivo de impulsar un modelo de turismo sostenible y diversificado.

Trabajos

Esta primera intervención se centra en el acondicionamiento del terreno, con la ejecución de una explanada sobre la que se asentará la estación, así como en la habilitación de los accesos a la lámina de agua.

Actualmente ya se está ejecutando una explanada dotacional de más de 3.800 metros cuadrados, diseñada para facilitar la práctica de actividades náuticas y deportivas en condiciones óptimas de seguridad y accesibilidad. El espacio contará con una zona de escaleras y bancadas para el acceso de embarcaciones de remo, como kayaks, así como con una rampa de hasta 14 metros de ancho destinada a embarcaciones de vela ligera y lanchas neumáticas de apoyo.

Las obras incluyen también la construcción de muros para garantizar la estabilidad del terreno, la habilitación de un área específica de 50 metros cuadrados para la limpieza y desinfección de embarcaciones y la instalación de elementos de seguridad.

El proyecto se completa con la dotación de servicios básicos, como el suministro eléctrico, abastecimiento de agua, drenaje y saneamiento, así como la instalación de iluminación pública.

El presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, destacó el avance de las obras y señaló que esta actuación permitirá poner en valor el lago como recurso natural y deportivo, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el ocio y la dinamización económica local.

Las previsiones de la obra apuntan a que esta primera fase estará concluida en el mes de mayo y será entonces cuando comience la segunda, que contempla la construcción del edificio de la estación náutica.