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As Pontes

El Miteco inicia la tramitación del concurso de transición justa para la subestación de Maciñeira

La medida entra así en fase de consulta pública de cara a elaborar sus bases

Redacción
23/04/2026 23:05
Se priorizarán los proyectos que empleen trabajadores de la central
Se priorizarán los proyectos que empleen trabajadores de la central
Jorge Meis
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) inició este jueves la tramitación del concurso de transición justa de la subestación de Maciñeira en el marco del cierre de la central térmica de As Pontes. El procedimiento, anunciado a mediados de mes como parte del paquete de medidas contra los efectos de la guerra de Irán, entra así en fase de consulta pública previa “para la elaboración de sus bases reguladoras”.

Como ya relató la institución en su momento, este proceso otorgará capacidad de acceso a la red energética a proyectos de generación renovable y almacenamiento eléctrico de cara a “contribuir al desarrollo de la zona” afectada por el cese de actividad de la planta pontesa –concretamente, los municipios de As Pontes, As Somozas, A Capela, Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, San Sadurniño, Xermade y Vilalba–. Así, se busca impulsar iniciativas “que aporten actividad económica y empleo” en dichos territorios, al tiempo que se reduce el impacto ambiental.

Además de estos criterios, subrayó el Ministerio, se tendrán en cuenta otros “beneficios socioeconómicos” para el área, tales como la creación de puestos de trabajo –especialmente para antiguos trabajadores de la central y mujeres–; el impulso de programas formativos para los vecinos de los municipios afectados; el desarrollo de comunidades energéticas y de autoconsumo; las inversiones en la cadena de valor de la provincia o el apoyo a proyectos industriales, sociales o agrarios.

Esta medida, recordó el organismo, se suma a otras puestas en marcha por el Miteco desde 2019, como las ayudas directas del Instituto para la Transición Justa (TJ).

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