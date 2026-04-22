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As Pontes

Estabilizado un incendio forestal en la parroquia pontesa de O Freixo tras arrasar 13 hectáreas

El fuego se declaró sobre las 15.00 horas en una zona de monte raso

Redacción
22/04/2026 22:22
El incendio entró en fase de "estabilizado" sobre las 19.30 horas
AEIG
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Efectivos de la Consellería do Medio Rural trabajan en la extinción de un incendio forestal que ya ha arrasado 13 hectáreas de monte raso en la parroquia pontesa de O Freixo. Según informó el departamento autonómico que dirige María José Gómez, el fuego se declaró poco después de las tres de la tarde y su origen de momento se desconoce.

Así, si bien en un principio se avanzó que la evolución del incendio era “favorable”, los fuertes vientos de la jornada –en la estación de A Faladoira, en Ortigueira, se alcanzaron los 50 kilómetros por hora– han dificultado las labores de extinción. No obstante, el último parte del gobierno gallego detalló que a las 19.32 horas el incendio entró en fase de “estabilizado”.

Los efectivos desplazados por la Consellería de Medio Rural hasta el momento consisten en seis agentes forestales, diez brigadas, siete camiones con motobomba, una pala excavadora y un técnico. Por vía aérea, se han desplegado cuatro helicópteros y dos hidroaviones.

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