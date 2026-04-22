Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

As Pontes mejorará los cierres y la cubierta del espacio sociocultural ubicado en Bermui

El proyecto, con un presupuesto de 102.849 euros, busca convertir la instalación e un lugar más confortable

Redacción
22/04/2026 20:57
Plano aéreo del espacio pontés
Plano aéreo del espacio pontés
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge ya el proyecto impulsado por el Concello de As Pontes para mejorar el espacio sociocultural de Bermui. Desde el ejecutivo pontés explican que los trabajos salen a licitación por un presupuesto de 102.849,99 euros (IVA incluido) y que buscan convertir la instalación en un lugar más confortable, funcional y preparado para albergar actividades durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Así las cosas, la intervención consistirá en el cierre del perímetro de la estructura ya existente –una nave abierta– mediante paneles prefabricados de hormigón en la parte inferior y un sistema de chapa metálica en la superior, “o que permitirá garantir maior illamento fronte ao vento e á choiva”, expone el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso.

Manuel Rodríguez, Anselmo Pellón, Fernando Saavedra, Carlos Criado, Alfonso Formoso, Isabel Carballo, Ángeles Vázquez, Sulema Cervino y Nerea Novás

El último latido de la Pardo Bazán: As Pontes prepara una despedida a su histórico colegio

Más información

La actuación supondrá, además, la ejecución de una nueva solera de hormigón armado, que ayudará a mejorar la estabilidad y resistencia del pavimento, sobre la que se aplicará un “acabo continuo, pensado para mellorar a durabilidade e facilitar o mantemento”, añade el Cooncello.

Vida social

Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, la cubierta existente se mantendrá y se incorporará nueva iluminación interior para mejorar el uso de la instalación en horario nocturno. 

En definitiva, las obras permitirán “dispoñer dun espazo cuberto e pechado no seu perímetro, pensado para o desenvolvemento de actividades socioculturais, encontros veciñais e usos comunitarios, reforzando así a vida social da parroquia e das súas contornas”, remarca el gobierno local, añadiendo que los trabajos también implicarán una mejora del entorno, con la ordenación de los espacios exteriores y zona de aparcamiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Plano aéreo del espacio pontés

As Pontes mejorará los cierres y la cubierta del espacio sociocultural ubicado en Bermui
Redacción
Demolicion Colexio Pardo Bazan As Pontes (2)

“Todos podemos dejar huella y, sin duda, la Pardo Bazán de As Pontes la dejó”
M. Tembrás
Manuel Rodríguez, Anselmo Pellón, Fernando Saavedra, Carlos Criado, Alfonso Formoso, Isabel Carballo, Ángeles Vázquez, Sulema Cervino y Nerea Novás

El último latido de la Pardo Bazán: As Pontes prepara una despedida a su histórico colegio
Verónica Vázquez
El ideal gallego

El museo al aire libre de As Pontes recibe una inyección económica de casi 29.000 euros
Redacción