As Pontes mejorará los cierres y la cubierta del espacio sociocultural ubicado en Bermui

Plano aéreo del espacio pontés Concello

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge ya el proyecto impulsado por el Concello de As Pontes para mejorar el espacio sociocultural de Bermui. Desde el ejecutivo pontés explican que los trabajos salen a licitación por un presupuesto de 102.849,99 euros (IVA incluido) y que buscan convertir la instalación en un lugar más confortable, funcional y preparado para albergar actividades durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Así las cosas, la intervención consistirá en el cierre del perímetro de la estructura ya existente –una nave abierta– mediante paneles prefabricados de hormigón en la parte inferior y un sistema de chapa metálica en la superior, “o que permitirá garantir maior illamento fronte ao vento e á choiva”, expone el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso.

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La actuación supondrá, además, la ejecución de una nueva solera de hormigón armado, que ayudará a mejorar la estabilidad y resistencia del pavimento, sobre la que se aplicará un “acabo continuo, pensado para mellorar a durabilidade e facilitar o mantemento”, añade el Cooncello.

Vida social

Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, la cubierta existente se mantendrá y se incorporará nueva iluminación interior para mejorar el uso de la instalación en horario nocturno.

En definitiva, las obras permitirán “dispoñer dun espazo cuberto e pechado no seu perímetro, pensado para o desenvolvemento de actividades socioculturais, encontros veciñais e usos comunitarios, reforzando así a vida social da parroquia e das súas contornas”, remarca el gobierno local, añadiendo que los trabajos también implicarán una mejora del entorno, con la ordenación de los espacios exteriores y zona de aparcamiento.