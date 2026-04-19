El último latido de la Pardo Bazán: As Pontes prepara una despedida a su histórico colegio

Manuel Rodríguez, Anselmo Pellón, Fernando Saavedra, Carlos Criado, Alfonso Formoso, Isabel Carballo, Ángeles Vázquez, Sulema Cervino y Nerea Novás Cedida

La maquinaria pesada ha comenzado a borrar del mapa de As Pontes una de sus instituciones más emblemáticas. El edificio del colegio Pardo Bazán, un referente educativo y sentimental para miles de vecinos, se enfrenta a sus últimos días víctima de una demolición que dará paso a una residencia de mayores.

En este contexto, un grupo de antiguos alumnos y alumnas se ha propuesto organizar un acto que ayude a mantener viva la memoria del centro. Bajo el lema ‘¡La Pardo Bazán vuelve a latir!–, el colectivo impulsa un reencuentro para evitar que el espíritu de la institución desaparezca bajo los escombros. El edificio agoniza, sí, pero su corazón debe volver a latir por una última vez.

El momento adecuado

La iniciativa nació de forma espontánea durante la típica charla de café entre un grupo de exalumnos de distintas generaciones, aunque llevaba tiempo protagonizando las conversaciones de los ponteses.

El inicio del derribo de las instalaciones aceleró el proceso. Isabel Carballo, de la promoción del 72 y una de las portavoces de la comisión organizadora, relata cómo el paulatino abandono del recinto escolar se había convertido en una estampa habitual que, de repente, llegó a su fin. “Observábamos el deterioro del colegio, pero estaba ahí. Ahora ya no lo vamos a volver a ver nunca más”, expone, señalando que la demolición de la torre principal en los últimos días ha marcado un punto de inflexión en la localidad. A partir de la próxima semana, asumen, no quedará ni rastro del lugar que formó a más de 4.000 alumnos a lo largo de su dilatada trayectoria.

Historia

Para comprender el hondo calado social de esta convocatoria, resulta necesario echar la vista atrás y repasar los hitos de un centro educativo que fue pionero en la localidad. El germen se remonta a 1950 con la fundación del colegio Nebrija. Posteriormente, en el curso escolar de 1962 y 1963, con el nacimiento propiamente dicho de la Pardo Bazán, la institución tuvo el honor de convertirse en el primer lugar de As Pontes donde se pudo cursar el Bachillerato de forma oficial. Este avance supuso un salto cualitativo para la juventud de la zona, que hasta entonces encontraba barreras para acceder a la Educación Secundaria superior.

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Además, conscientes de la realidad industrial y laboral del municipio, los responsables del colegio abrieron sus puertas a la clase trabajadora ofreciendo la posibilidad de cursar el Bachillerato nocturno entre 1965 y 1970. Como bien recuerda Carballo, esta medida permitió “que la formación no se detuviera para nadie”. En 1975, el colegio se trasladó definitivamente a la calle Pardo Bazán para adaptarse a los nuevos tiempos, asumiendo un volumen de alumnado que no pararía de crecer hasta alcanzar cifras que hoy resultan impensables. En 1988, reflejo de una explosión demográfica, económica e industrial de As Pontes, el centro acogía 810 escolares –en el municipio se superaban los 2.600–. “Una cifra más que impresionante si pensamos que hoy, entre los dos institutos de la localidad, el Moncho Valcarce y el Castro da Uz, hay apenas 600”, expone Carballo.

El último adiós

La comisión organizadora, compuesta por unas 20 personas de diferentes edades y promociones de forma totalmente voluntaria, trabaja ahora para lograr que la convocatoria llegue a todas y cada una de las generaciones que alguna vez cruzaron las puertas del Nebrija o de la Pardo Bazán.

Para ello, están utilizando el boca a boca por las calles de la villa, sumado a la creación de grupos de difusión a través de WhatsApp, pidiendo a cada miembro de la organización que active sus propios canales para contactar con sus antiguos compañeros de pupitre.

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La fecha elegida para este gran reencuentro, que tendrá lugar el 30 de mayo, coincidirá con las históricas fiestas del Poboado das Veigas, “que regresan con más fuerza que nunca tras años de espera”, exponen en el cartel anunciador de la iniciativa. Tal y como explica Carballo, todos rememoran con enorme cariño cómo, durante los días previos al primer fin de semana de junio, veían el montaje de las atracciones de feria y la instalación del palco de la orquesta, participando además, activamente, en las esperadas olimpiadas escolares deportivas. Un ambiente festivo y nostálgico que desean recrear ahora en esta quedada. El Club Deportivo As Pontes ha cedido para la ocasión el campo de los juveniles, en el que se instalará una gran carpa provista de mesas y sillas para albergar el banquete, con un menú a base de pulpo, churrasco y un buen postre. La jornada de convivencia estará amenizada por un ‘tardeo musical’ a cargo de un DJ y promete incluir “alguna sorpresa más” que la organización prefiere todavía no desvelar.

El coste será de 50 euros por persona y las inscripciones ya están en marcha. Los interesados deben realizar el ingreso del importe en un número de cuenta específico que se ha habilitado en Caixabank –ES4921004640432200170139, con el concepto “Comida homenaje Pardo Bazán”– y, posteriormente, enviar un correo electrónico a la dirección lapardovuelvealatir@gmail.com. En este mensaje se deberá detallar el nombre y los dos apellidos, adjuntar un número de teléfono de contacto, especificar la cantidad exacta de acompañantes y, de manera especial, indicar el año de nacimiento o la promoción a la que pertenecen.

Este último dato será crucial para la organización, ya que se pretende distribuir a los comensales por quintas. “Preferimos que haya un poquito de orden, que la generación del 50 no se encuentre con la última generación”, comenta Isabel Carballo, recalcando, sin embargo, que cada uno será libre de ubicarse y moverse con quien prefiera a lo largo del día.

La organización incide en que, aunque el reencuentro está pensado para exalumnos y profesorado que pasó por las instalaciones, “no le vamos a cerrar la puerta a nadie”. Madres, padres, antiguos representantes de las Aspas, e incluso maridos y mujeres de exestudiantes que deseen sumarse al homenaje, “serán recibidos con los brazos abiertos”.