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As Pontes

El museo al aire libre de As Pontes recibe una inyección económica de casi 29.000 euros

La Diputación invierte más de 145.000 euros en el programa de arte urbano de cinco municipios

Redacción
18/04/2026 22:26
Uno de los murales que luce en la villa pontesa
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Más de una treintena de murales engalanan la villa de As Pontes en paredes de distintos puntos del municipio, configurando un museo al aire libre, que no es único en Galicia pero sí tiene su carácter singular.

Tres concellos de la provincia de A Coruña son los beneficiarios de las ayudas de la Diputación en el marco del programa diseñado para apoyar la apuesta de regeneración de espacios degradados mediante el talento artístico. Junto a As Pontes están las localidades de Carballo y Ordes.

Además, el área de Turismo e Promoción Económica también invierte en citas que considera referentes a nivel internacional como el Rexenera Fest, de Carballo; y el Cromático Mural Fest, de Cambre. Las intervenciones artísticas en el concello de Ordes, uno de los pioneros del muralismo en Galicia; el programa cultural de Viladomar en Rianxo y el de esta comarca, enPezas de As Pontes recibirán apoyo económico para mantener sus museos al aire libre.

En este sentido, la Diputación ha concedido para este 2026 cuantías como los 35.000 euros para el Rexenera Fest; 32.221,15 euros, para el evento de Arte Pública del concello de Ordes; los 27.924,99 parta el Cromático Mural Fest; los 21.920 euros para el Viladomar de Rianxo y los 28.784,23 euros que irán a parar a As Pontes, para el programa enPezas.

La partida total de algo más de 145.000 euros manifiesta, como explican desde el ente provincial, “o compromiso coa cultura de vangarda e a transformación estética do territorio”.

Gracias a estas subvenciones, diversas fachadas y espacios públicos de la provincia se transformarán en lienzos de gran formato, promoviendo la recuperación de entornos urbanos y acercando el arte contemporáneo al ciudadano y visitante de manera gratuita y accesible

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