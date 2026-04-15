El Miteco quiere conocer el interés empresarial por el nudo de transición

La central térmica está en proceso de desmantelamiento Daniel Alexandre

Un día después de que el Consejo de Ministros incluyese Maciñeira, en As Pontes, en la relación de nudos de transición justa, el Miteco puso en marcha ayer una Manifestación de Interés para conocer el “apetito” de los promotores para desarrollar proyectos de generación renovable y de almacenamiento que se puedan conectar a ellos.

Con la información que obtenga, el Ministerio –el plazo está abierto hasta el 15 de junio– podrá diseñar los mecanismos para la concesión de la capacidad de acceso a la red eléctrica de estos nudos que, como se recordará, están ligados al cierre de centrales térmicas –como es el caso de Maciñeira– y nucleares. Además de en As Pontes y Meirama, estos puntos se encuentran en las provincias de Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, León y Palencia.

De este modo, el Miteco invita a los agentes que pudieran estar interesados a proporcionar información sobre iniciativas que sean técnica y ambientalmente viables y que puedan contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas de transición justa, como es As Pontes y su entorno. Para ello, podrán aportar datos sobre la tecnología propuesta, el grado de madurez del proyecto y los beneficios sociales y económicos que tendrían para el territorio de implantación.

A finales de 2019 se procedió a la regulación de procedimientos y el establecimiento de requisitos para conceder toda o una parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por los cierres de térmicas y nucleares a las nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables. En el caso de As Pontes, esta medida se venía reclamando desde entonces.