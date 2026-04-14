El Consejo de Ministros declara nudo de transición justa la subestación de Maciñeira

González Formoso y Gómez Besteiro, el pasado lunes en un acto en As Pontes Daniel Alexandre

Si el lunes era José Ramón Gómez Besteiro el que celebraba que la declaración de nudos de transición justa pasase a ser competencia del Consejo de Ministros porque de esa manera se aceleraría el trámite, la reunión de este martes del Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó la decisión de designar de este modo el de Maciñeira, de 400 kV, en As Pontes.

Esta medida permitirá la convocatoria de un concurso de transición justa para otorgar su capacidad de acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos de renovables y almacenamiento que aporten actividad económica y empleo con el menor impacto ambiental, destaca en una nota el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En ese sentido, explica que la central térmica se conectaba en su momento al nudo As Pontes de García Rodríguez, pero, sin embargo, al ser nula su capacidad de acceso, el Ejecutivo optó por modificar la Planificación de Electricidad 2021-2026 para incorporar la subestación de Maciñeira. De esa manera, se posibilita la conexión de nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento, además de permitir el suministro de nuevos proyectos industriales que precisan de un gran consumo de energía.

El Ministerio pone en valor que desde el año 2019 concedió en las zonas de transición justa de Meirama, en Cerceda, y As Pontes más de 183 millones en ayudas para 59 proyectos. A estos se suma la resolución provisional de Industria y Turismo de 24,7 millones para que Ence construya la bioplanta en terrenos de la antigua central térmica.