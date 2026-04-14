Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

El Consejo de Ministros declara nudo de transición justa la subestación de Maciñeira

Esta designación permitirá impulsar un concurso para otorgar acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos

Redacción
14/04/2026 23:56
As Pontes Prometal visita PSOE
González Formoso y Gómez Besteiro, el pasado lunes en un acto en As Pontes
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Si el lunes era José Ramón Gómez Besteiro el que celebraba que la declaración de nudos de transición justa pasase a ser competencia del Consejo de Ministros porque de esa manera se aceleraría el trámite, la reunión de este martes del Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó la decisión de designar de este modo el de Maciñeira, de 400 kV, en As Pontes.

Esta medida permitirá la convocatoria de un concurso de transición justa para otorgar su capacidad de acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos de renovables y almacenamiento que aporten actividad económica y empleo con el menor impacto ambiental, destaca en una nota el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En ese sentido, explica que la central térmica se conectaba en su momento al nudo As Pontes de García Rodríguez, pero, sin embargo, al ser nula su capacidad de acceso, el Ejecutivo optó por modificar la Planificación de Electricidad 2021-2026 para incorporar la subestación de Maciñeira. De esa manera, se posibilita la conexión de nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento, además de permitir el suministro de nuevos proyectos industriales que precisan de un gran consumo de energía.

El Ministerio pone en valor que desde el año 2019 concedió en las zonas de transición justa de Meirama, en Cerceda, y As Pontes más de 183 millones en ayudas para 59 proyectos. A estos se suma la resolución provisional de Industria y Turismo de 24,7 millones para que Ence construya la bioplanta en terrenos de la antigua central térmica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

As Pontes Prometal visita PSOE

El Consejo de Ministros declara nudo de transición justa la subestación de Maciñeira
Redacción
As Pontes Prometal visita PSOE

Besteiro asegura que el nudo de transición justa de As Pontes se aprobará en breve en el Consejo de Ministros
Redacción
Ensayo de la Banda de Música das Pontes durante la visita institucional de la Diputación de A Coruña

La Diputación de A Coruña apoya con más de 20.000 euros dos entidades culturales de As Pontes
Redacción
Representes municipales en una de las zonas de intervención

As Pontes mejorará el firme en los núcleos de Paipaz y As Gañidoiras por 66.579 euros
Redacción