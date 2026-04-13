Besteiro asegura que el nudo de transición justa de As Pontes se aprobará en breve en el Consejo de Ministros

Gómez Besteiro, en el interior de la fábrica de estructuras metálicas, este lunes Daniel Alexandre

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, destacó este lunes en su visita a As Pontes que las medidas impulsadas por el Gobierno central para intentar paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio serán beneficiosas para la comarca de Ferrolterra y para el conjunto de Galicia porque permitirán simplificar los trámites para liberar el nudo energético de transición justa para apoyar la implantación de proyectos empresariales que requieran de un gran consumo eléctrico.

Besteiro, que estuvo acompañado por el alcalde de As Pontes, Valentín González, así como por los diputados autonómicos Patricia Iglesias y Aitor Bouza, y la provincial Montserrat García, puso en valor la decisión del Ejecutivo materializada a través del último Real Decreto durante una visita a la empresa Prometal, en el polígono de Os Airíos.

El líder de los socialistas gallegos lamentó el voto en contra del Partido Popular en el Congreso pese a que solo le ve ventajas, sobre todo en lo que tiene que ver con el acortamiento de los plazos. “Agora”, explicó, “a liberación dos nós enerxéticos poderá facerse a través do Consello de Ministros de xeito practicamente inmediato, cando antes había que facelo a través dunha lei, co que os procesos se ralentizaban”.

Más capacidad

Besteiro resaltó las consecuencias positivas que esa decisión gubernamental tendrá para As Pontes, que venía demandando desde hace mucho tiempo la liberación de ese nudo de más de 2.000 MW “para novos proxectos industriais” en As Pontes y el resto de las zonas afectadas por el cierre de la central térmica de Endesa, favoreciendo así no solo la evacuación, sino también el almacenamiento y la transmisión de energía.

El portavoz del grupo parlamentario socialista señaló que demandará al Gobierno que “se faga pronto esa resolución a través do Consello de Ministros para que ese nó sexa unha realidade canto antes”.

Por su parte, el alcalde de As Pontes puso en valor que con esta medida aprobada por Real Decreto “imos ter máis capacidade para evacuar, almacenar e subministrar enerxía renovable para os novos proxectos”, que exigen un gran consumo de esta materia prima y de agua.

Entre las empresas beneficiadas, explicaron los representantes del PSOE, está Prometal, una firma que, resaltó Besteiro, produce desde As Pontes estructuras metálicas “para todo o mundo”, un ejemplo, incidió, “da capacidade industrial que ten Galicia e esta comarca”. “A nosa Comunidade ten que acadar o 20% do PIB, por lo que celebró que el concurso de transición justa “se fará con criterios de impacto social como a creación de emprego, a repercusión no territorio, a eficiencia, o almacenamento ou o impulso de comunidades enerxéticas, é dicir, de sustentabilidade”. Por último, el secretario xeral del PSdeG cargó de nuevo contra el PP por votar en contra del decreto “poñendo trabas ao desenvolvemento sustentable mentres reclaman conexións para proxectos como a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei”.