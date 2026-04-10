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Ayuda económica

La Diputación de A Coruña apoya con más de 20.000 euros dos entidades culturales de As Pontes

Son beneficiarias la Banda de Música municipal y el Museo Etnográfico do Monte Caxado

Redacción
10/04/2026 20:02
Ensayo de la Banda de Música das Pontes durante la visita institucional de la Diputación de A Coruña
Ensayo de la Banda de Música das Pontes durante la visita institucional de la Diputación de A Coruña
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Dos entidades culturales de referencia en el municipio de As Pontes recibieron este mismo viernes una visita con motivo de las ayudas que reciben por parte de la Diputación. La jornada empezó en el CEIP A Magdalena, a donde se desplazaron el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, y las diputadas Natividade González y Cristina García, que presenciaron uno de los ensayos de la Banda de Música local, una de las subvencionadas.

El papel fundamental en la formación y dinamización cultural de la villa que desempeña la Banda de Música das Pontes motiva la aportación de la Diputación, que este año destina un total de 13.629 euros repartidos en 10.500 para actividades y 3.129 para inversiones. Además, Formoso recordó los 25.000 euros anuales que apoyan el funcionamiento del conservatorio municipal.

Monte Caxado

A continuación, la comitiva se desplazó hasta el Museo Etnográfico do Monte Caxado, al que el año pasado la Diputación respaldó con una cuantía extraordinaria de 15.538 euros por el 40 aniversario del centro, y este año se aportan 10.500 para el desarrollo de la programación.

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