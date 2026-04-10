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As Pontes

As Pontes mejorará el firme en los núcleos de Paipaz y As Gañidoiras por 66.579 euros

Las empresas interesadas en acometer las obras pueden presentar sus ofertas hasta el día 27

Redacción
10/04/2026 11:21
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El gobierno de As Pontes ha sacado a contratación las obras de reparación y mejora del firme en los núcleos rurales de Paipaz y As Gañidorias –en las parroquias de Ribadeume y San Pedro de Eume–. La intervención, con un presupuesto de 66.579,07 euros (IVA incluido), busca adecentar los caminos tanto a nivel superficial como estructural, con el objetivo de “garantir unha maior comodidade e seguridade para a veciñanza”, expone el Concello.

Los trabajos previstos incluyen actuaciones previas de limpieza, de regularización del firme y reparación de baches, así como la extención de una nueva capa de rodaje de cinco centrímetros de mezcla bituminosa, “que permitirá mellorar notablemente a resistencia e durabilidade do pavimento”, añaden desde el gobierno de Valentín González Formoso.

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El proyecto supondrá, asimismo, la renovación de la señalización vertical y horizontal, así como el pintado de las líneas.

Las empresas interesadas en acometer la intervención pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de abril a las 23.59 horas.

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