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As Pontes

As Pontes impulsa un taller sobre salud y autocuidado para personas enfermas y sus cuidadores

Se lleva a cabo en la Casa Dopeso en sesiones semanales

Redacción
06/04/2026 22:24
Casa Dopeso es uno de los lugares donde se desarrollará la programación
Casa Dopeso acogerá la programación
Daniel Alexandre
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El Concello de As Pontes pondrá en marcha “Salud y Autocoidado”, una iniciativa centrada en la recuperación psicológica y emocional de personas que padecieron o padecen una enfermedad, así como de las cuidadoras. 

La actividad se desarrollará en la Casa Dopeso, con un grupo reducido de unas 15 personas, favoreciendo así un trabajo más personalizado.

El taller busca ofrecer un espacio seguro, respetuoso y confidencial en el que se fomente la expresión emocional y la adquisición de herramientas para afrontar el impacto psicológico derivado de los procesos de enfermedad y del cuidado continuado.

El programa se desarrollará a lo largo de 14 sesiones quincenales, los jueves en horario de 16.30 a 18. 30 horas, desde el 15 de abril. La inscripción puede realizarse ya en los Servizos Sociais del Concello.

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