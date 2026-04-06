As Pontes impulsa un taller sobre salud y autocuidado para personas enfermas y sus cuidadores

Casa Dopeso acogerá la programación Daniel Alexandre

El Concello de As Pontes pondrá en marcha “Salud y Autocoidado”, una iniciativa centrada en la recuperación psicológica y emocional de personas que padecieron o padecen una enfermedad, así como de las cuidadoras.

La actividad se desarrollará en la Casa Dopeso, con un grupo reducido de unas 15 personas, favoreciendo así un trabajo más personalizado.

El taller busca ofrecer un espacio seguro, respetuoso y confidencial en el que se fomente la expresión emocional y la adquisición de herramientas para afrontar el impacto psicológico derivado de los procesos de enfermedad y del cuidado continuado.

El programa se desarrollará a lo largo de 14 sesiones quincenales, los jueves en horario de 16.30 a 18. 30 horas, desde el 15 de abril. La inscripción puede realizarse ya en los Servizos Sociais del Concello.