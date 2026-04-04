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Programación

Abril se convierte en el ‘mes da memoria’ en el territorio de Pontedeume

Este lunes se inaugura el programa con la exposición ‘A fuxida do Bou Ramón’, que tendrá visita guiada con inscripción

Redacción
04/04/2026 17:50
En 2024, Memoria Histórica Democrática conmemoró el 85 aniversario de la huida del bou en Santa Catalina, Ares
En 2024, Memoria Histórica Democrática conmemoró el 85 aniversario de la huida del bou en Santa Catalina, Ares
Jorge Meis
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Desde este lunes 6 y hasta el próximo jueves 30, el Concello de Pontedeume colabora con la Asociación Memoria Histórica Democrática, el Ateneo Eumés Fernán Martís y la Editorial Galaxia para organizar el programa de ‘Abril, mes da memoria’. La conmemoración se estrenará en la Casa da Cultura con la inauguración de la exposición ‘A fuxida do Bou Ramón’, a las 19.00 horas en la sala 1 de la planta baja, justo después de la proyección del documental homónimo, a partir de las 18.00, en el salón de actos del primer piso.

La muestra que organiza la Asociación Memoria Histórica Democrática relata, a través de fotografías, la aventura en la que se vieron obligados a participar 27 hombres de distintos concellos de la zona, republicanos que tuvieron que huir de la dictadura franquista el 21 de junio de 1939. Zarparon desde Ares en un barco pesquero, el Bou Ramón, hasta que llegaron al puerto francés de La Rochelle.

A lo largo de esta travesía, los embarcados vivieron numerosas peripecias, toda una historia de supervivencia que se podrá conocer de la mano de responsables de la asociación cultural en la jornada de clausura, que se celebrará el miércoles 15 de abril con una visita guiada, a las 18.00, antes del cierre definitivo a las 19.00.

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Las personas interesadas en participar en la visita guiada a la exposición tendrán que inscribirse previamente poniéndose en contacto a través del teléfono 981 433 039 o escribiendo un correo electrónico a culturapontedeume@yahoo.es.

Programación

El cartel de ‘Abril, mes da memoria’ también incluye, antes de la clausura de ‘A fuxida do Bou Ramón’, el martes 14, a las 19.00 en el antiguo cementerio de Pontedeume, una ofrenda floral en homenaje a las personas represaliadas.

Al día siguiente, de regreso a la Casa da Cultura, a las 20.00 horas, el escritor Juan Galán presentará el libro ‘Rotspanier, un miliciano galego no exilio francés (1939-1945)” y el jueves 30 serán varios los autores que cerrarán el programa con la obra ‘Pazo do piñeiro’, en el salón de actos, a las 19.30.

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