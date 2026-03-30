Un incendio en un centro transformador deja sin luz a viviendas y edificios públicos de As Pontes

Incendio en un transformador de As Pontes Cedida

Un incendio en el Centro transformador en el casco urbano de la villa de As Pontes, que se encuentra en la calle Ramón Cabanillas dejó este mediodía sin luz numerosas casas y negocios del centro urbano de As Pontes.

Los bomberos del parque del Eume se desplazaron al lugar tras el aviso pero no pudieron actuar hasta la confirmación de Naturgy de que la corriente estaba cortada. Según explicaron, los cables que estaban en el exterior empezaron a arder y aunque el fuego se apagó por parte de los efectivos, el servicio de luz eléctrica no funciona, afectando tanto a edificios públicos como a viviendas particulares.

Desde Naturgy Distribución se trabaja en este restablecimiento que se espera que vuelva a la normalidad en poco tiempo, aunque ya se prolonga desde hace varias horas.