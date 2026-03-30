Los trabajos de mejora en la avenida da Habana de As Pontes continúan a buen ritmo

El regidor en el tramo en el que se acometen los trabajos Concello

Los trabajos de mejora de servicios y pavimentos en el tramo de la avenida da Habana de As Pontes –entre el número 99 y el cruce con la calle Cabanas– continúan a buen ritmo. El alcalde, Valentín González Formoso, se desplazó recientemente a la zona y destacó “o bo avance” de la actuación, que cuenta con una inversión de 166.538,11 euros y que se financiará con cargo a los fondos de la Diputación.

Cabe recordar que las obras fueron adjudicadas a la firma Cholo S.L. y su objetivo es el de reforzar la seguridad peatonal. Para ello, la intervención supondrá la reconstrucción completa de las aceras, que contarán con materiales de calidad, además de ser accesibles y acordes a la estética del entorno. Se creará una plataforma única para mejorar la accesibilidad y movilidad, mientras que la calzada estará pavimentada con una nueva capa de aglomerado en caliente, “favorecendo a drenaxe cara os sumidoiros”. Los trabajos implicarán, asimismo, la ejecución de una nueva red separativa de pluviales –mediante canalizaciones de PVC de alta rigidez–, la instalación de sumideros, arquetas y elementos de recogida de las actuales bajantes.

Reposición de los servicios y pavimentos en un nuevo tramo de la avenida da Habana de As Pontes Más información

En cuanto al alumbrado, se habilitarán nuevos báculos de siete metros con luminarias de tecnología LED, “garantizando unha iluminación máis eficiente”, recuerdan desde el Consistorio.

El ejecutivo pontés apunta también que se dotará a la zona de renovado mobiliario urbano –papeleras y jardineras de madera tratada– y que se instalará la señalización necesaria, incluyendo pasos peatonales y plazas de estacionamiento accesibles.

“Con esta actuación, o Concello continúa apostando pola mellora da calidade dos espazos públicos e pola modernización das infraestruturas urbanas, co obxectivo de facer da vila un lugar máis cómodo, accesible e seguro para todas as persoas