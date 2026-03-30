Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

Los trabajos de mejora en la avenida da Habana de As Pontes continúan a buen ritmo

El objetivo de la actuación es reforzar la seguridad peatonal

Redacción
30/03/2026 14:44
El regidor en el tramo en el que se acometen los trabajos
El regidor en el tramo en el que se acometen los trabajos
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los trabajos de mejora de servicios y pavimentos en el tramo de la avenida da Habana de As Pontes –entre el número 99 y el cruce con la calle Cabanas– continúan a buen ritmo. El alcalde, Valentín González Formoso, se desplazó recientemente a la zona y destacó “o bo avance” de la actuación, que cuenta con una inversión de 166.538,11 euros y que se financiará con cargo a los fondos de la Diputación.

Cabe recordar que las obras fueron adjudicadas a la firma Cholo S.L. y su objetivo es el de reforzar la seguridad peatonal. Para ello, la intervención supondrá la reconstrucción completa de las aceras, que contarán con materiales de calidad, además de ser accesibles y acordes a la estética del entorno. Se creará una plataforma única para mejorar la accesibilidad y movilidad, mientras que la calzada estará pavimentada con una nueva capa de aglomerado en caliente, “favorecendo a drenaxe cara os sumidoiros”. Los trabajos implicarán, asimismo, la ejecución de una nueva red separativa de pluviales –mediante canalizaciones de PVC de alta rigidez–, la instalación de sumideros, arquetas y elementos de recogida de las actuales bajantes.

Avenida da Habana de As Pontes

Reposición de los servicios y pavimentos en un nuevo tramo de la avenida da Habana de As Pontes

Más información

En cuanto al alumbrado, se habilitarán nuevos báculos de siete metros con luminarias de tecnología LED, “garantizando unha iluminación máis eficiente”, recuerdan desde el Consistorio.

El ejecutivo pontés apunta también que se dotará a la zona de renovado mobiliario urbano –papeleras y jardineras de madera tratada– y que se instalará la señalización necesaria, incluyendo pasos peatonales y plazas de estacionamiento accesibles.

Con esta actuación, o Concello continúa apostando pola mellora da calidade dos espazos públicos e pola modernización das infraestruturas urbanas, co obxectivo de facer da vila un lugar máis cómodo, accesible e seguro para todas as persoas

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Incendio en un transformador de As Pontes

Un incendio en un centro transformador deja sin luz a viviendas y edificios públicos de As Pontes
Redacción
El regidor en el tramo en el que se acometen los trabajos

Los trabajos de mejora en la avenida da Habana de As Pontes continúan a buen ritmo
Redacción
Demolicion Colexio Pardo Bazan As Pontes (3)

Avanza el derribo del antiguo colegio Pardo Bazán para recoger la primera Casa de Acompañamento
Redacción
El colectivo nació en 2024 para defender la chimenea de la central

La Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes planea convertirse en asociación
Redacción