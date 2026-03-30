Avanza el derribo del antiguo colegio Pardo Bazán para recoger la primera Casa de Acompañamento

Demolicion Colexio Pardo Bazan As Pontes (3)

El Ayuntamiento de As Pontes está inmerso en los trabajos de demolición del antiguo colegio Pardo Bazán, una intervención primordial para despejar los terrenos donde se edificará el primer centro geriátrico de carácter público del municipio. Cabe recordar que la futura Casa de Acompañamento a Persoas Maiores está impulsada por la Diputación de A Coruña, con el objetivo de reforzar la red de servicios sociales en la comarca.

Con una partida presupuestaria que asciende a 400.205 euros, el proyecto aborda el derribo integral del recinto escolar, dividido en dos construcciones distintas. Por un lado, las máquinas trabajan sobre el edificio original, ubicado en la intersección de las calles Pardo Bazán y Calderón de la Barca, caracterizado por sus muros de carga de ladrillo, forjados tradicionales de madera de castaño y cubierta de pizarra. Por otro lado, la actuación abarca una ampliación posterior de hormigón armado, la cual incluye estructuras mixtas y un área de gimnasio parcialmente soterrada.

Cuarenta proyectos para el concurso de ideas de la Casa de Acompañamento pontesa Más información

La intervención establece un desmantelamiento escalonado y descendente, dividido en diez etapas. Una vez completadas las labores preliminares, que implicaron la neutralización de los suministros y la extracción inicial de tejados, carpinterías y metales para optimizar la gestión de escombros, los operarios se centran ahora en el colapso controlado de los elementos estructurales clave, tales como el muro meridional y una antigua vivienda anexa.

Manuales y mecánicas

El Consistorio explica que, dada su proximidad a la vía pública y a su particular arquitectura, la zona colindante a la calle Calderón de la Barca está exigiendo una combinación de maquinaria pesada y desmontaje manual.

La Diputación licita el concurso de ideas para la Casa de Acompañamento Pardo Bazán Más información

En las próximas semanas, las tareas continuarán con la supresión de los elementos divisorios interiores y la eliminación técnica de los forjados, garantizando la máxima seguridad en la retirada de vigas, viguetas y bovedillas. La fase final del derribo comprenderá la extracción de las cimentaciones y de los firmes existentes, dando paso al reciclaje de los áridos y al traslado de los residuos a plantas de tratamiento autorizadas. Como medida de prevención, el solar será perimetrado con un vallado metálico de seguridad a la espera de que comiencen las nuevas obras de construcción de la Casa de Acompañamento de Persoas Maiores.

Mientras tanto, el Consistorio mantiene restricciones temporales de movilidad en la zona. A este respecto, las calles Ramón e Cajal y Calderón de la Barca padecen cortes de tráfico intermitentes coincidiendo con las fases más delicadas de la demolición. Asimismo, el tránsito peatonal también está siendo delimitado y regulado bajo el control de los operarios de la obra.

As Pontes licita la demolición del antiguo colegio Pardo Bazán, futura Casa de Acompañamento Más información

Desde el Concello que dirige Valentín González Formoso califican esta actuación de “paso decisivo” para “dispoñer dun solar seguro e plenamente preparado para a construción dunha infraestrutura esencial, que reforzará os servizos sociais no municipio e na súa contorna”.