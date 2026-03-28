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As Pontes

La Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes planea convertirse en asociación

El colectivo convoca un acto público el próximo martes

Redacción
28/03/2026 21:00
El colectivo nació en 2024 para defender la chimenea de la central
El colectivo nació en 2024 para defender la chimenea de la central
Jorge Meis
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La Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes se plantea transformarse en una asociación.

Así lo comunicó el colectivo por medio de un comunicado, en el que también convoca a la ciudadanía a un acto público –el próximo martes día 31, a las 17.00 horas en el local de la entidad vecinal de A Magdalena– para presentar las propuestas de los estatutos y las candidaturas a la junta directiva –con proyectos para los próximos años–. “

Nace en As Pontes una plataforma para la defensa del patrimonio industrial

Más información

Este acto é unha invitación á ilusión. A ilusión de quen soubo loitar cando houbo que facelo, e que agora quere construír algo verdadeiro”, exponen en el texto, incidiendo en que “se queredes a protección do noso patrimonio industrial, volvede estar con nós neste novo paso”.

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