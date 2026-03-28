La Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes planea convertirse en asociación

El colectivo nació en 2024 para defender la chimenea de la central Jorge Meis

La Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes se plantea transformarse en una asociación.

Así lo comunicó el colectivo por medio de un comunicado, en el que también convoca a la ciudadanía a un acto público –el próximo martes día 31, a las 17.00 horas en el local de la entidad vecinal de A Magdalena– para presentar las propuestas de los estatutos y las candidaturas a la junta directiva –con proyectos para los próximos años–. “

Nace en As Pontes una plataforma para la defensa del patrimonio industrial Más información

Este acto é unha invitación á ilusión. A ilusión de quen soubo loitar cando houbo que facelo, e que agora quere construír algo verdadeiro”, exponen en el texto, incidiendo en que “se queredes a protección do noso patrimonio industrial, volvede estar con nós neste novo paso”.