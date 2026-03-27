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As Pontes

El Concello Pontés destina 74.200 euros a la pavimentación de la pista de O Bidueiro

Se trata de un vial que soporta a diario un importante volumen de tráfico

Redacción
27/03/2026 17:11
Segmento del vial comprendido en la tercera fase de las obras
Segmento del vial comprendido en la tercera fase de las obras
Cedida
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El gobierno local de As Pontes anunció este jueves la futura ejecución de la tercera fase del proyecto de pavimentación de la pista de O Bidueiro, en la parroquia de San Xoán do Freixo. La intervención tendrá un coste de 74.200 euros, que serán sufragados con fondos provinciales del Plan de Obras e Servizos (POS) 2026 de la Diputación de A Coruña. 

Según detalla el Consistorio, se trata de un vial que soporta a diario un importante volumen de tráfico, dado que conecta la carretera autonómica AC-101 con los núcleos de O Caxete, A Casa da Bouza, Merlán y As Lamelas. De este modo, el objetivo de las obras pasa por mejorar la seguridad vial en general y “as condicións de desprazamento da veciñanza”. 

En cuanto a la intervención en sí, los trabajos comenzarán con el barrido de la calzada y la reparación localizada de patologías del firme. Posteriormente, se acometerá un rebacheo con mezcla bituminosa, tras lo cual se aplicará una capa de aglomerado en caliente de cinco centímetros de espesor. 

Asimismo, se procederá a la limpieza y perfilado de los márgenes y cunetas, aplicando además un recubrimiento de zaborra para evitar el desnivel generado con el aumento de grosor del pavimento. Las obras se completarán con la reposición de la señalización. 

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