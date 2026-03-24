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As Pontes

As Pontes y la Oficina Rural Comarcal avanzan para colaborar en favor del sector primario

Los representantes de ambas instituciones celebraron un encuentro de trabajo

Redacción
24/03/2026 22:41
as pontes
Reunión celebrada este martes
Cedida
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El Concello de As Pontes y la Oficina Rural Comarcal coinciden en la importancia de seguir avanzando en un trabajo coordinado que contribuya a fortalecer el tejido productivo local y a aprovechar al máximo el potencial del medio rural. Así lo ratificaron este martes en el encuentro mantenido por el alcalde, Valentín González Formoso, y la concejala de Promoción Económica, Elena López, con el jefe de sección de la Oficina Rural Comarcal, Alejandro Martínez.

Ambas partes pusieron en valor la buena sintonía existente y la voluntad compartida de mantener una colaboración estable y continuada que permita dar respuesta a las necesidades del territorio, especialmente en el ámbito rural.

En este contexto, desde el Concello se destacó el potencial del municipio, caracterizado por un elevado número de explotaciones prioritarias y por una creciente incorporación de gente joven al sector primario, factores clave para garantizar el relevo generacional y la sostenibilidad de la actividad agraria.

También se aprovechó para haber balance de las acciones formativas desarrolladas en el municipio, entre las que destacan los cursos de aptitud empresarial agraria dirigidos a la juventud, organizados por la Consellería de Medio Rural, así como acciones formativas específicas para la incorporación en explotaciones de carne y en el ámbito de la apicultura, con una acogida muy positiva.

Se abordó asimismo la organización de una jornada específica sobre el acceso a la tierra, en la que se tratarán cuestiones clave como la propiedad jurídica, el catastro y otros aspectos administrativos y legales fundamentales para facilitar la puesta en marcha o ampliación de explotaciones agrarias.

Durante el encuentro también se puso en valor el papel de entidades de referencia como la Casa do Mel, fundamentales para dinamizar el sector, promover los recursos locales y consolidar el posicionamiento del concello como un territorio con amplias oportunidades de desarrollo rural.

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