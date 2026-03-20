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As Pontes

Los socialistas llevarán al Parlamento Galego la falta de pediatras en As Pontes

Reclaman la cobertura completa de las dos plazas que, indican, corresponden al centro sanitario

Redacción
20/03/2026 22:05
O deputado Aitor Bouza deu conta da decisión na mañá deste martes
El diputado Aitor Bouza
Cedida
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El PSdeG denunció este viernes la situación del servicio de Pediatría en el centro de salud de As Pontes y anunció que llevará esta cuestión al Parlamento gallego para exigir una solución inmediata por parte de la Xunta de Galicia.

El PSdeG reclama que se garantice de forma urgente la cobertura completa, estable y permanente de las dos plazas de pediatría que corresponden a este centro sanitario, tal y como recoge la iniciativa inscrita en el Parlamento.

El diputado Aitor Bouza advirtió que “denunciamos hoxe a situación que atopamos no concello das Pontes no que respecta ao servizo de Pediatría, un servizo fundamental e básico dentro do noso servizo de saúde para garantir o acceso á sanidade pública de todos os nenos e nenas desta vila”. En esta línea, subrayó que el PSdeG llevará esta situación al Parlamento gallego “esixíndolle ao señor Rueda que non deixe tirados e tiradas a tantas familias que precisan del de forma estable e permanente”.

Atención sanitaria

Bouza hizo hincapié en que, a día de hoy, falta ese pediatra que cubra esa vacante y la persona que hay no está todos los días, una situación que, tal y como denunció, provoca una atención claramente insuficiente para la población infantil del municipio. “Condenan a estes nenos e nenas a que só poidan enfermar dous días á semana”, lamentó, para remarcar la gravedad de una carencia que afecta a un servicio tan importante en el marco de la sanidad pública.

Los socialistas denuncian que la dotación actual de pediatría en el centro de salud de As Pontes no responde a las necesidades reales de la población, al existir una plaza sin cubrir de manera completa y no estar garantizado que la segunda cuente con presencia diaria y permanente.

Por ello, el PSdeG exige a la Xunta que adopte de inmediato las medidas organizativas y de planificación necesarias para cubrir la vacante existente y completar el servicio, garantizando una atención pediátrica diaria, continuada y de calidad para todos los niños y niñas de la localidad pontesa.

Los socialistas consideran que no se puede seguir tolerando que un servicio esencial de la sanidad pública funcione de manera “parcial e insuficiente”, dejando a las familias “sin a resposta asistencial que merecen”.

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