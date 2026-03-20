As Pontes reurbanizará la calle Presa de Alende con una inversión de 239.359,21 euros

Vista aérea y propuesta de intervención Concello

As Pontes acometerá una reurbanización en la calle Presa de Alende, una intervención presupuestada en 239.359,21 euros que se acometerá con cargo a los fondos del POS+ provincial.

La intervención busca mejorar de manera integral la vía mediante la renovación de los pavimentos, los servicios, el alumbrado público y la reorganización del tráfico.

Así las cosas, entre las actuaciones previstas figura la ampliación de las aceras, eliminando también los desniveles y ejecutando una plataforma única para peatones y vehículos.

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Desde el Consistorio apuntan, asimismo, que se eliminará el doble sentido de circulación, estableciendo uno único en dirección norte. “Esta medida permitirá eliminar puntos conflitivos”, expone el ejecutivo pontés, indicando que también se reordenarán los estacionamientos.

Además, la actuación implicará la implantación de una red de saneamiento separativa –que diferenciará aguas residuales de las pluviales– y la instalación de alumbrado público “con criterios de eficiencia enerxética e integración urbana”.

Como es habitual en este tipo de proyectos, las tareas se completarán con nuevo mobiliario urbano, como bancos, papeleras y jardineras, así como con la correspondiente señalización vial, “contribuíndo a crear un espazo público máis funcional, accesible e de maior calidade para a veciñanza”.