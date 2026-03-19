“Non vale de nada trampear ás cegas”: el sector apícola reclama a la Xunta conocer la ubicación de los nidos de velutina eliminados

Manuel Ferreira, en uno de los cursos de apicultura que impulsa la Casa do Mel Cedida

Los datos oficiales de nidos retirados muestran solo una parte de un problema que afecta, también, a la economía local. Los apicultores de Ferrol, Eume y Ortegal lidian cada año con una realidad mucho más cruda, y, en este sentido, la última campaña dejó un balance dramático para los colmenares de la zona, con mortandades que en algunos casos rondaron entre el 50 y el 60%. Según explica Manuel Ferreira, de la Casa do Mel de Goente, en As Pontes, esta situación no se debió exclusivamente a la velutina, sino que fue el resultado de la suma de varios factores.

A un mes de agosto seco que dejó a las abejas sin néctar ni polen, se unió el ataque del ácaro varroa y, finalmente, la irrupción masiva de la avispa asiática en los meses de septiembre y octubre. “A velutina sempre dá a estocada final cando unha colmea ten problemas”, expone Ferreira.

Para combatir esta situación, el trampeo primaveral es una herramienta vital para el sector, pero desde la Casa do Mel advierten de una carencia en el plan de prevención: la falta de transparencia de la Xunta a la hora de compartir los datos de ubicación de los nidos. Una vez demostrado que las nuevas reinas hibernan en un radio de entre 200 y 300 metros del avispero original, conocer la localización exacta resulta fundamental para saber dónde colocar los cebos y que sean efectivos.

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“Os apicultores temos moitos datos dos que vimos e dos que sacamos. O que non temos é a información que ten a Xunta”. El apicultor incide en que “non vale de nada trampear onde non houbo nidos” y reclama que esos registros oficiales se publiquen en una página web, para que tanto el sector como la ciudadanía sepan exactamente en qué zonas deben concentrar el esfuerzo preventivo. El experto incide, además, en que la implicación vecinal sigue siendo un pilar fundamental en la lucha, incluso por parte de personas que no tienen colmenas ni árboles frutales, pero que instalan trampas en sus huertos por pura conciencia medioambiental.

Pautas

Para que este esfuerzo sea efectivo y dañe lo mínimo posible a otros insectos autóctonos, Ferreira recuerda los pasos a seguir para elaborar atrayentes caseros. Una opción muy habitual, comenta el apicultor, es la mezcla de cerveza, vino blanco y zumo de arándanos, aunque también destaca la eficacia de la levadura de pan combinada con azúcar y agua caliente. En este último caso, el experto advierte de “hai que facelo ben, deixalo fermentar. O da levadura non se pode poñer sen que fermente, porque se non é dulce e as abellas van. Unha vez fermentado, xa é agrio”.

En cuanto al diseño de las trampas, más allá de las que están a la venta, lo más práctico es utilizar botellas de plástico transparente con orificios de entrada, de unos ocho o nueve milímetros. Para aumentar su grado de selectividad, es importante añadir agujeros más pequeños en la parte superior para que puedan escapar otros insectos de menor tamaño y colocar algún elemento flotante en el líquido para evitar que se ahoguen de forma inmediata.

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Desde la Casa do Mel adelantan, además, que los interesados en la apicultura podrán tomar parte próximamente en un curso de iniciación que se llevará a cabo en San Sadurniño, “no que se lle dedica, practicamente un día enteiro, á velutina e aos efectos que ten nas abellas”. En este sentido, Ferreira incide en que los que se unen al sector, “un dos problemas grandes cos que se van a atopar vai ser coa vespa asiática. Non sería un curso completo se non se toca este tema”, argumenta, añadiendo que la Casa do Mel prepara, también, otra jornada en la que contarán “cun xeolocalizador, para buscar a forma de atopar os niños”.