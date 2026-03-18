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As Pontes

Los negocios de As Pontes premian a los “Superpapás” de la villa

La campaña, por el Día del Padre, está inspirada en los tebeos

Redacción
18/03/2026 14:12
Puestos de artesanía en la Feira do Grelo de As Pontes
Puestos de artesanía en la Feira do Grelo de As Pontes
Emilio Cortizas
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Bajo el lema ‘Activa os teus poderes no comercio local’, y coincidiendo con la proximidad de la celebración del Día del Padre, los comercios asociados a Cohempo en As Pontes ponen en marcha una campaña de dinamización comercial inspirada en el universo del cómic. 

El ‘Superpapá das Pontes’ es el personaje principal, un héroe contemporáneo que representa a los padres de esta villa y que simboliza valores como el esfuerzo, el compromiso familiar y la vida cotidiana vinculada al comercio local. 

La promoción de la campaña se hace con cartelería en la que este ‘Superpapá' mostrará sus superpoderes en espacios emblemáticos de As Pontes, desde la central térmica al lago. 

Hasta esta víspera del Día del Padre, las compras realizadas en los establecimientos asociados a Cohempo permitirán a sus clientes participar en un sorteo promocional mediante la entrega de sus tickets de compra. 

Los premios previstos serán: un kit de productos del comercio local y tres sesiones fotográficas de padres e hijos. El sorteo tendrá lugar el próximo 24 de marzo. 

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