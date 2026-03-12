El Gobierno central concede 24,7 millones a la bioplanta de Ence en As Pontes

La planta se levantará en terrenos de la antigua central térmica Jorge Meis

El Gobierno central, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha decidido conceder 24,7 millones al desarrollo del proyecto de bioplanta que Ence va a construir en terrenos de la antigua central térmica de As Pontes. La resolución provisional de la línea 4 del PERTE de Descarbonización Industrial en la convocatoria de ayudas para instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas del año pasado incluye la iniciativa de la compañía con sede en Pontevedra, que, como se recordará, obtuvo el verano pasado la Autorización Ambiental Integrada de la Xunta de Galicia.

Se trata, explica Ence, de una instalación pionera en Europa, pues producirá fibra reciclada blanqueada a partir de papel y cartón recuperados. De hecho, será la primera firma de estas características en el continente que aplicará la tecnología de blanqueo TCF (totalmente libre de cloro) sobre fibras recicladas. Además, la instalación, que se levantará en lo que antes ocupaba el parque de carbones de Saa, se autoabastecerá de energía renovable que se generará a partir de subproductos de la industria forestal local. Por otras parte, subraya la empresa, no se emplearán combustibles fósiles.

Ence informó en su momento que invertirá unos 355 millones en construir y poner en marcha la bioplanta, que generará 1.250 puestos de trabajo en las tres fases en que se divide: una primera de fibra recuperada que incluye una planta piloto de recuperación de fibras textiles (Regatex, en colaboración con la startup sueca Sharetex, que ya ha conseguido obtener celulosa reciclada a partir de polialgodón), otra de cogeneración de 150 MW de potencia térmica y 50 MW de potencia eléctrica, y una tercera de tisú.