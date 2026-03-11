Mi cuenta

Diario de Ferrol

Regresa el tráfico a la avenida de Galicia de As Pontes, una vez culminadas las obras de transformación

Los trabajos, sufragados por la Diputación, supusieron una inversión de más de 277.000 euros

Redacción
11/03/2026 18:07
Avenida Galicia Fase 4 (4)
Estado del vial tras los trabajos
Concello
El Concello de As Pontes ha culminado la transformación integral de la avenida de Galicia, una de las principales vías de la localidad. En este sentido, el vial ha reabierto de nuevo al tráfico rodado tras la finalización de las obras correspondientes a la cuarta fase del proyecto de renovación de pavimentos y servicios.

Desde el ejecutivo local que dirige Valentín González Formoso recuerda que la actuación se ha financiado de manera íntegra con cargo a los fondos procedentes del Plan POS+ de la Diputación de A Coruña, con una inversión de 277.173 euros, que permitió completar la reforma de la avenida, “consolidando o proceso de rehabilitación, humanización e mellora da accesibilidade iniciado nas fases anteriores, nas que tamén se incluíu a renovación da Praza do Hospital”, explica el Consistorio pontés.

Estado actual de la avenida de Galicia

El Concello de As Pontes destaca el buen avance de las obras de la avenida de Galicia

En concreto, la actuación permitió eliminar los desniveles entre calzada y aceras, facilitando la movilidad peatonal. También se renovó el sistema de iluminación pública con la instalación de nuevos faroles y captafaros con tecnología LED en los pasos de cebra, reforzando de esta manera la seguridad vial. Los trabajos recientemente culminados supusieron también la separación de la red de drenaje de aguas pluviales de la de saneamiento, además de la renovación del firme de la calzada y las aceras “con materiais máis estéticos e funcionais”, y la sustitución de las barandillas antiguas por otras de acero inoxidable.

E Ayuntamiento pontés explica que en la zona de circulación y en los aparcamientos se aplicó una impresión de aglomerado con acabado decorativo y que la actuación se culminó con el remate de la balaustrada, la instalación de mobiliario urbano y la reposición de la señalización horizontal y vertical.

