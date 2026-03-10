Las obras de la residencia de salud mental de As Pontes se encuentran ejecutadas en un 70%

Visita a la nueva residencia de salud mental Cedida

La residencia que la Asociación Saúde mental Ferrol, Eume e Ortegal construye en As Pontes y que será la primera que se abra en Ferrolterra comienza a tomar forma y los trabajos están ya al 70% de su ejecución.

Así se destacó este martes en la visita que el presidente de la Diputación y alcalde de la localidad, Valentín González, realizó a las obras, que cuentan con el apoyo económico del organismo provincial, con una aportación de medio millón de euros y que recorrió guiado por el arquitecto Felipe Picos.

El centro, situado en una parcela de cerca de 2.700 metros cuadrados en el lugar de Feáns, en las cercanías de A Fraga, tendrá capacidad para 25 personas, comenzará a funcionar en 2027 y se cuenta con que todas las plazas estén ocupadas, debido a la alta demanda y a la inexistencia de instalaciones similares. Será así el cuarto centro en Galicia de estas características.

As Pontes estrenará este año 2026 su residencia de salud mental Más información

Precisamente en esto insistió el presidente de la Diputación, que indicó que cubre, de este modo, una carencia histórica en la comarca, con un centro en el que no solo colabora este organismo, sino las demás administraciones, desde el Concello a la Xunta y el Gobierno central, además de la entidad promotora del proyecto.

El también regidor pontés destacó, además, que la puesta en marcha de esta residencia supondrá “un impacto positivo no emprego local, coa creación de arredor de vinte postos de traballo especializados vinculados á atención sociosanitartia”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume y Ortegal, Félix Pena, agradeció el apoyo de la Diputación y destacó que la futura residencia permitirá ofrecer un modelo de atención centrado en la persona, orientado a la autonomía y a la integración comunitaria de las personas usuarias.

La nueva Unidad Residencial funcionará con un modelo similar al de un hogar tutelado, favoreciendo una convivencia normalizada en un entorno próximo a la instalaciones deportivas y culturales, al casco urbano y a espacios naturales. El edificio dispondrá de habitaciones dobles e individuales, todas ellas con baño, además de espacios comunes destinados al ocio, talleres y actividad terapéuticas, así como cocina, un gran salón comedor con amplios ventanales, almacén, enfermería y zonas administrativas. En la trasera de la parte baja, el inmueble dispone de un amplio patio diáfano, que permite el acceso de vehículos y que en el futuro permitiría incrementar en un 30% su capacidad o dotarlo de un centro de día.

Entre los servicios que ofrecerá destacan programas individualizados de atención especializada, apoyo a las familias, asistencia en las actividades de la vida diaria, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, rehabilitación funcional y atención psicológica