El CIM de As Pontes realizó 1.982 atenciones y 22 actividades de sensibilización el año pasado

La edila de Igualdade y la directora del CIM de As Pontes Concello

El Centro de Información ás Mulleres (CIM) de As Pontes realizó en 2025 un total de 1.982 atenciones, “o que evidencia a súa relevancia como recurso público”. Así lo anunció recientemente en Concello en el marco del 8M, clasificando por tipos estas consultas: asesoramiento jurídico (164), psícología (1.337), víctimas de violencia de género (471), además de otras relacionadas con recursos, actividades formativas u orientación laboral.

El ejecutivo activó el CIM pontés en 2005 y, desde entonces, continúa siendo un recurso de referencia en la defensa de los derechos de las mujeres. En este sentido, la edila responsable de Igualdade, Tania Pardo, apuntó que “cada atención psicolóxica, cada asesoramento xurídico e cada actividade de sensibilización teñen detrás historias de vida que nos lembran a importancia de seguir reforzando as políticas públicas de igualdade desde o ámbito local”.

La responsable municipal incidió, asimismo, en que “a igualdade real e efectiva non é unha meta xa acadada, senón un traballo constante que require compromiso institucional e implicación social para avanzar cara a unha sociedade máis xusta, máis democrática e verdadeiramente igualitaria”.

El pasado ejercicio estuvo marcado por el fortalecimiento de la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional, las campañas del 8M y el 25N, la instalación de puntos lilas en los institutos de la localidad o la consolidación de programas como el Obradoiro de Memoria y los campamentos de conciliación en periodos no lectivos.