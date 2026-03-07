Más de 80 estudiantes “senior” en la nueva edición del proyecto de la UDC en As Pontes

Día de entrega de diplomas de la Universidade Senior de la UDC, el pasado 2025 en AsPontes Cedida

La octava edición del Programa de Democratización do Coñecemento de la Universidade Sénior de la UDC, que se dirige a personas mayores de 50 años, se estrenará este lunes en As Pontes con la participación de un total de 86 inscripciones. Al acto de inauguración asistirá la subdirectora, Elena Arce Fariña, y la concejala de Bienestar Social, Igualdade, Educación e Contratación, Tania Pardo Cabarcos.

La nueva edición de este programa de formación universitaria específico, que cuenta con la financiación de la Xunta y con la colaboración del Concello de As Pontes, desarrollará sus sesiones durante este mes de marzo y abril, en la Casa Dopeso. El programa se estructurará en tres módulos, que consistirán en clases teóricas impartidas por profesorado de la Universidade da Coruña.

Los encuentros tendrán lugar dos días a la semana, de 17.00 a 19.00 horas, y se centrarán en un amplio abanico de temas de tipo social, cultural, científico y sanitario. Así, algunos ejemplos pueden ser la sesión inaugural del primer módulo (Humanidades y Ciencias Sociales) “O xigante esperto: China, a gran descoñecida”, a cargo del profesor Iván Nieto Cerdeiriña, o la última del tercero, “Cambio climático: causas, consecuencias e solucións”.