Particulares y entidades pueden solicitar las ayudas del programa Leader, gestionado desde Seitura 22

Visita de la delegada territorial a la empresa pontesa Cedida

Hasta el próximo 6 de abril está abierta la convocatoria de ayudas del programa Leader, que en esta ocasión está dotado de 28,7 millones de euros hasta 2028.

Así lo explicó este viernes la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros quien, acompañada de la concejala de Promoción Industrial de As Pontes, Ana Pena, visitó la empresa Proyectos, Soluciones e Instalaciones Galicia S.L. (PSI), beneficiaria en una pasada edición de estas aportaciones económicas.

En la visita, la representante destacó la contribución de esta medida a la creación de empleo y a la dinamización de los entornos rurales, poniendo como ejemplo esta empresa, que con una aportación de más de 92.000 euros de este programa, pudo comprar y acondicionar para la actividad una nave industrial en la que llevó a cabo obras civiles e instalaciones, además de cubrir los gastos de estudios, proyectos y de constitución, así como adquirir maquinaria y equipación.

Ahora, tras los trabajos llevados a cabo, la nave cuenta con un taller de fabricación de latiguillos industriales, un taller de mantenimiento y montaje industrial, almacén, tienda de suministros y oficinas, entre otros espacios.

Las ayudas del programa Leader son gestionadas a través de los 24 Grupos de Desarrollo Rural –GDR– de Galicia. En el caso de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, el equipo encargado es la Asociación Seitura 22. En este sentido, la delegada puso en valor el trabajo de los grupos de desarrollo rural y su apoyo a iniciativas como la de Proyectos, Soluciones y Instalaciones Galicia S.L. que, a través del programa Leader, impulsó este espacio de trabajo que contribuye a dinamizar la industria en los entornos rurales.

Seitura gestionó en 2025 las subvenciones de 14 proyectos del Plan Estratégico de la PAC Más información

Las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), la Administración general del Estado y la Xunta de Galicia están dirigidas a entidades públicas, y la personas físicas o jurídicas de carácter privado, incluyendo a las comunidades de montes vecinales en mano común y sus mancomunidades.

Entre los gastos subvencionables se incluyen la construcción, adquisición y mejora de inmuebles, la adquisición de terrenos, maquinaria y equipamiento, así como los montos generales vinculados a los gastos de inversión.

El programa busca, entre otros objetivos, impulsar la economía con proyectos que generan puestos de trabajo y asientan población.