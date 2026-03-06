Mi cuenta

Moda

La Gala Despunte premia el diseño a base de neumático ideado por el pontés Anxo Pita

Este evento de la Escola Mestre Mateo se celebró en la Cidade da Cultura de Compostela ante 700 espectadores

Redacción
06/03/2026 22:36
Fernando Coucheiro, de la patrocinadora sin ánimo de lucro Signus Ecovalor, entregó el premio al pontés
Fernando Coucheiro, de la patrocinadora sin ánimo de lucro Signus Ecovalor, entregó el premio al pontés
Juan Amoedo
La XVI Gala Despunte, que organiza la Escola de Arte e Superior de Deseño –EASD– Mestre Mateo, de Santiago de Compostela, tuvo entre sus personas galardonadas a un alumno de As Pontes, Anxo Pita, que recibió el premio Deseño Circular 2026 al Mellor Proxecto realizado con pneumático reciclado. Además del desfile de las creaciones de moda del estudiantado, uno de los principales atractivos del evento es la oportunidad de ser “reclutado” por marcas reconocidas en el sector.

Esta iniciativa sirvió como punto de encuentro para firmas como Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Textil Lonia, El Pulpo, Pull&Bear y Zara, que pudieron fijarse en nuevos talentos del sector como Anxo Pita. El premio que recibió está dotado con 500 euros, con el patrocinio de Signus Ecovalor, por lo que el galardón fue entregado por un representante de esta entidad sin ánimo de lucro, Fernando Coucheiro.

Rocío R. Padín fue la encargada de conducir una gala multitudinaria, que congregó a 700 personas en la Cidade da Cultura y además de emitió en directo a través del canal de YouTube de la Escuela Mestre Mateo.

Proyección internacional

Uno de los principales objetivos de la Gala Despunte es la visibilización de los trabajos que realiza el alumnado, principalmente en el desfile incluido en la programación como punto central.

Esta edición destacó especialmente por su proyección internacional, a raíz de haber coincidido con una ‘staff week’ de Erasmus, que atrajo a la escuela tres docentes de Bosnia, a través del Consorcio de Artes, y cuatro de Esmirna, en Turquía, por medio del CAFI .

